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۱۵ تیر ۱۳۹۰، ۲۰:۵۷

پلیس گلستان درباره استفاده از مراکز اقامتی غیرمجاز هشدار داد

پلیس گلستان درباره استفاده از مراکز اقامتی غیرمجاز هشدار داد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی گلستان در خصوص استفاده از مراکز اقامتی غیرمجاز به مسافران تابستانی هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بیژن کریمی عصر چهارشنبه در گفتگویی خبری با اعلام این مطلب گفت: همه ساله و با فرا رسیدن فصل تابستان و آغاز سفرهای تابستانی بسیاری از مسافران برای استراحت به مراکز اقامتی مراجعه می کنند.

وی به همین منظور به مسافران توصیه کرد که دقت داشته باشند منازل استیجاری غیرمجاز مکان مناسبی برای گذران اوقات فراغت نیست لذا به منظور مشارکت در امر خطیر امنیت و پیشگیری از خطرات احتمالی برای خود و خانواده از مراکز اقامتی مجاز که دارای پرونده کسب معتبر از مراجع ذیصلاح باشند استفاده کنند.

سرهنگ کریمی همچنین گفت: مسافران به این نکته توجه کنند که مراکز اقامتی غیرمجاز به لحاظ نداشتن مجوز فعالیت، هویت مالکین آنها برای دستگاههای نظارتی و کنترل شناخته شده نیست لذا به لحاظ قانونی نبودن فعالیت آنها هیچگونه تعهدی نسبت به جان و مال مسافران ندارند که در نتیجه احتمال سرقت و سوء استفاده متصور است.

وی به مسافران توصیه کرد که مراکز اقامتی غیرمجاز به لحاظ نداشتن مجوز، پلیس اطلاعی از محل فعالیت آنها نداشته و از اقامت در اینگونه مراکز جداً خودداری کنند.

رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی گلستان از مسافران خواست در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک مراتب را سریعاً از طریق فوریتهای پلیسی 110 گزارش کنند.

کد مطلب 1353306

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