کارگاه پرورش ماهی زینتی در آبیک راه اندازی شد

حسن نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: نخستین کارگاه ماهیان زینتی زنان روستایی با ظرفیت 50 هزار قطعه در سال در روستای زیاران این شهرستان افتتاح شد.

نصیری گفت: این کارگاه یک پروژ الگویی، ترویجی با هدف اشتغالزایی زنان روستائی ایجاد شده است.

به گفته وی در حال حاضر سه نفر از زنان روستای زیاران دراین کارگاه مشغول بکار هستند.

این مسئول تصریح کرد: پرورش دهندگان قبل از شروع بکار یک دوره آموزش اولیه سه ماهه را زیر نظر ادارات مربوطه در یک مزرعه نمونه تکثیر و پرورش ماهیان زینتی در استان قزوین طی کرده و تجربیات کافی در این زمینه کسب کرده اند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبیک اضافه کرد: برای احداث این کارگاه 50 میلیون ریال از اعتبارات ملی در قالب تجهیزات آبزی

پروری (پایه، آکواریوم، فیلتر، پنکه، آبگرمکن، بخاری) و60 میلیون ریال از اعتبارات ترویج شهرستان در قالب خرید بچه ماهیان زینتی در اختیار این افراد قرار داده شده است.

وی یادآورشد: در حال حاضر در این کارگاه سه هزار قطعه بچه ماهی زینتی از گونه های متنوع گرین تیلور، تکزاس، اسکارسلطنتی و آنجل رهاسازی شده و علاوه بر تکثیر سایز و پرورش ماهیان زینتی در این مرکز انجام می شود.