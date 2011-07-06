آهنی بر اصلاح رویکرد اروپا و امریکا و خروج نیروهای خارجی از منطقه تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی آهنی معاون اروپا و امریکای وزارت امورخارجه کشورمان که بمنظور شرکت و ایراد سخنرانی در اجلاس بررسی تحولات خاورمیانه و شمال افریقا در ایتالیا بسر می برد ، روز سه شنبه با لامبرتو دینی رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس سنای ایتالیا دیدار و گفتگو کرد.

دراین ملاقات که در محل پارلمان ایتالیا برگزار شد ، در خصوص چگونگی راه های تقویت مناسبات فیمابین و همکاری های دو کشور در عرصه های منطقه ای و بین المللی بویژه افغانستان بحث و گفتگو شد.

آهنی ضمن اشاره به روابط دیرینه دو کشور ، بر ضرورت توسعه و تقویت بیش از پیش مناسبات فیمابین در کلیه زمینه های سیاسی ، بین المللی ، اقتصادی ، فرهنگی و پارلمانی ، تاکید کرد.

وی با تشریح مواضع کشورمان در قبال تحولات و مسائل منطقه ای و بین المللی ازجمله مسئله افغانستان ، به اقدامات بعمل آمده از سوی کشورمان برای تحکیم ثبات و امنیت افغانستان اشاره و ضمن ناکارآمد قلمداد کردن سیاست جاری غرب در منطقه ، بر اصلاح رویکرد اروپا و امریکا و خروج نیروهای خارجی از منطقه تاکید کرد.

آهنی گفت: جمهوری اسلامی ایران با همسایگان افغانستان رایزنی های مستمر داشته و برای رفع مشکلات آن کشور ، از طریق راهکارهای منطقه ای و بومی تلاش می کند.

وی با اشاره به بی تاثیر بودن اعمال تحریمات یکجانبه امریکا بر عزم دولت و ملت ایران در دنبال کردن حقوق مسلم و مشروع خود در پیشبرد برنامه صلح آمیز هسته ای ، از پیروی برخی کشورهای اروپایی از سیاست ها و اقدامات یکجانبه امریکا در اعمال تحریمات فرا قطعنامه ای علیه جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد.

آهنی با اشاره به اهمیت و نقش مجالس در پیشبرد مناسبات فیمابین ، بر ضرورت تقویت همکاری های پارلمانی با توجه به وجود زمینه های بالقوه ، تاکید کرد.

لامبرتو دینی نیز با تاکید بر اهمیت روابط دوستانه دو کشور ، جمهوری اسلامی ایران را یک قدرت منطقه ای دانست که به هیچ وجه نمی توان آنرا با توجه به نفوذ و اهمیت والای ژئو پلتیکی و سیاسی اش ، در عرصه بین المللی نادیده گرفت.

وی گفت: با توجه به جایگاه و ظرفیت بالای جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه ای ، امیدوار است ایران با همکاری کشورهای منطقه بتواند نقش قوی تری را در حل و فصل مشکلات منطقه ، عهده دار شود.

وی با تاکید بر نقش جمهوری اسلامی ایران در برقراری صلح و ثبات و حل بحران افغانستان ، آمادگی ایتالیا برای همکاری مشترک در زمینه های سازندگی و تثبیت صلح و ثبات در افغانستان را مورد تاکید قرار داد.