245 میلیارد ریال درآمد مالیاتی در لرستان وصول شده است

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله مهربان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی در سخنانی به عملکرد سه ماهه این اداره کل اشاره کرد و گفت: تاکنون هزار و 200 فقره اظهارنامه مالیاتی در لرستان از سوی مودیان تسلیم شده است.

وی با بیان اینکه امروز آخرین روز تسلیم اظهار نامه مالیاتی فصل بهار بوده است، تصریح کرد: در سه ماهه گذشته 245میلیارد ریال درآمد مالیاتی در لرستان وصول شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد 13 درصدی داشته است.

مدیر کل امور مالیاتی استان لرستان یادآور شد: از میزان مالیات وصول شده 90 میلیارد ریال مربوط به شرکتها، 88 میلیارد ریال مربوط به کارکنان دولت و 30 میلیارد ریال مربوط به صاحبان مشاغل بوده است.

مهربان تصریح کرد: همچنین در این مدت زمان 12 میلیارد ریال عوارض در استان وصول شده که این میزان به شهرداریها و دهیاریهای استان پرداخت شده است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به قرارگیری در سال جهاد اقتصادی، گفت: یکی از محورهای هفتگانه طرح تحول اقتصادی ایجاد نظام جامع مالیاتی در نیمه دوم سالجاری است.

مدیر کل امور مالیاتی استان لرستان ادامه داد: در صورت اجرای این طرح یک سیستم یکپارچه نرم افزاری در این بخش ایجاد خواهد شد.

مهربان با تاکید بر اینکه استقلال اقتصادی کشور در گرو عدم وابستگی به نفت است، یادآور شد: تحقق این موضوع در برنامه پنجم توسعه نیز پیش بینی شده است به طوری که در قالب این برنامه مقرر شده است که هزینه های دولت از محل مالیات تامین شود در حالیکه هم اکنون تنها 30 درصد هزینه ها از این محل تامین می شود.