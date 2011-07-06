جزئیات قتل دختر دانشجو توسط همکلاسی

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز ماموران پلیس از طریق تماسهای مردمی در جریان قتل دختر جوانی قرار گرفتند و بلافاصله تیم ویژه ای از ماموران به محل حادثه در پل مدیریت اعزام شدند.

در بررسی های اولیه مشخص شد دختر دانشجویی با چندین ضربه کارد پسر جوانی به قتل رسیده و دختر دانشجوی دیگری نیز مجروح و به مرکز درمانی منتقل شده است.

پس از شناسایی و دستگیری پسر جوان، وی در بازجویی های مقدماتی مدعی شد دانشجوی یکی از دانشگاههای تهران است و از چند روز پیش با مقتول آشنا شده است.

او مدعی شد: امروز وقتی به سارا پیشنهاد دوستی دادم او خشمگین شد و با عصبانیت با من برخورد کرد. کنترل خود را از دست دادم و با چاقویی که به همراه داشتم چندین ضربه او وارد کردم. وقتی دوست سارا نیز این صحنه را دید خواست به کمکش بیاید که او را نیز مجروح کردم.

وی با اظهار پشیمانی گفت: هیچگاه قصد نداشتم او را بکشم اما هیچ کنترلی بر رفتارم نداشتم.

گفتنی است تحقیقات تکمیلی در این زمینه ادامه دارد.