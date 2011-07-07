464 پروژه صنعت و معدن در کشور افتتاح می شود

سید مجید هدایتی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: با اجرای این پروژه ها 20 هزار اشتغال جدید در کشور ایجاد شد.
معاون وزیر صنایع وتجارت کشورتصریح کرد: خط اعتباری جذب فاینانس بین ایران و چین در کشور فراهم شده است و شرایط سقف آن هم باز است.
وی اظهار داشت: این خط خط اعتباری خوبی است وهمه نهاد های دولتی وخصوصی می توانند از آن بهره مند شوند.
وی ادامه داد: برای این طرح 21 درصد سرمایه را سرمایه گذار پرداخت ویک قرارداد تجاری که بانک بپذیرد را معرفی کند.
رئیس سازمان گسترش صنایع کشور افزود: مقرر است10 هزار میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی کشور برای رفع نیاز این بخش اختصاص داده شود.
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