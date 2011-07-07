در هفته صنعت و معدن/ 464 پروژه صنعت و معدن در کشور افتتاح می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون وزیر صنایع و معادن و تجارت از افتتاح 464 پروژه در هفته صنعت و معدن در کشور خبر داد.