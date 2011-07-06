تولید مجموعه سیستم ترمز با استانداردهای بین المللی

علی باغشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرکت در جهت اخذ تولید محصولات خود موفق به دریافت پروانه بهره برداری برای مجموعه های سیستم ترمز خودرو در سال 1375 شده است و دو مورد موافقت اصولی نیز از وزارت صنایع سنگین دریافت کرده واین موارد عبارتند از: الف - در رشته طراحی مهندسی قطعات خودرو در سال 1370 ب - در رشته مهندسی و بهبود کیفیت در زمینه بدنه، شاسی، و متعلقات خودرو در سال 1371

مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور اتومبیل افزود: شرکت با در اختیار داشتن 7500 متر مربع مساحت و حدود 4600 متر مربع فضای سرپوشیده شامل سالنهای تولیدی، آزمایشگاه، انبار و واحدهای اداری و همچنین تجهیزات و ماشین آلات تولیدی و آزمایشگاهی توانسته 400 تن نیروی انسانی در بخشهای مهندسی، تولید، کنترل کیفیت و ... که دارای تخصص و تجربیات لازم می باشند در زمینه ساخت و مونتاژ مجموعه سیستم ترمز انواع اتومبیل فعالیت می نماید.

باغشاهی عنوان کرد: اکنون با توجه به اهمیت مجموعه های تولیدی و به لحاظ حساسیت و فوق ایمنی بودن محصولات اقدام به استقرار سیستم کیفیت و اخذ گواهینامه های بین المللی استاندارد کرده و امید است که از این طریق ضمن حفظ سهم بازار داخلی بتواند تولیدات خود را که منطبق با استانداردهای بین المللی می باشد روانه بازارهای خارجی کند و سهمی از صادرات را به خود اختصاص دهد.