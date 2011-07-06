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۱۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۹:۳۵

عصر امروز؛

احمدی‌نژاد از متولیان و مجریان راهیان نور تقدیر کرد

احمدی‌نژاد از متولیان و مجریان راهیان نور تقدیر کرد

رئیس جمهور در مراسمی ضمن دیدار با متولیان و مجریان راهیان نور در محل ریاست جمهوری از فعالیت های آنان تجلیل کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد عصر چهارشنبه در مراسمی از تلاش و فعالیت های متولیان و مجریان راهیان نور تجلیل کرد.

در این مراسم که در محل ساختمان شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش، سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسعود زریبافان معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و سید جمال علی الحسینی جانشین نماینده تام الاختیار رئیس جمهور در ستاد راهیان نور حضور دارند.

بر اساس این گزارش جعفر دهقان، میناجعفرزاده ، جهانبخش سلطانی و امیر نوری بازیگرن فعال در عرصه سینمای دفاع مقدس نیز در این مراسم حضور دارند.

کد مطلب 1353357

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