به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد عصر چهارشنبه در مراسمی از تلاش و فعالیت های متولیان و مجریان راهیان نور تجلیل کرد.

در این مراسم که در محل ساختمان شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش، سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسعود زریبافان معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و سید جمال علی الحسینی جانشین نماینده تام الاختیار رئیس جمهور در ستاد راهیان نور حضور دارند.

بر اساس این گزارش جعفر دهقان، میناجعفرزاده ، جهانبخش سلطانی و امیر نوری بازیگرن فعال در عرصه سینمای دفاع مقدس نیز در این مراسم حضور دارند.