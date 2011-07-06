سلیمان: رسیدگی به پرونده 4دیپلمات ایرانی در دستور کارم است

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این دیدار که در آستانه بیست و نهمین سالگرد ربایش چهار دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان صورت گرفت، رکن آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران، آخرین تحولات در خصوص پرونده چهار دیپلمات ایرانی را برای رئیس جمهور لبنان تشریح کرد.



مجتهدزاده نیز با ابلاغ سلام و درود های گرم احمدی نژاد و با تاکید بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای تقویت و گسترش روابط با لبنان، از میشل سلیمان درخواست کرد با تشکیل کمیته ای ویژه و مشترک ایرانی - لبنانی، گام های جدی برای تعیین سرنوشت چهار دیپلمات ایرانی برداشته شود.



میشل سلیمان نیز با ابلاغ سلام و درود به مقامات و مسئولین جمهوری اسلامی ایران و احمدی نژاد، روابط ایران و لبنان را در سطحی خوب ارزیابی کرد و اظهار داشت:رسیدگی به این پرونده به عنوان یک پرونده انسانی و وجدانی در دستور کار اینجانب خواهد بود و دستور خواهم داد تا جهات ذیربط لبنانی در حل این پرونده اقدامات لازم را بعمل آورند.