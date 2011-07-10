خطر آلودگی شناگاههای ساحل خزر به دلیل تخلیه فاضلاب

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش مدیرکل دفتر اکوبیولوژی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: شناگاه چالوس که سال گذشته به دلیل آلودگی میکروبی بالا تعطیل شده بود در سال جاری نیز به دلیل اینکه میزان آلودگی بالایی دارد اجازه بازگشایی ندارد.

امید صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ‌در سال جاری در استان مازندران 30 شناگاه به صورت آن لاین توسط محیط زیست بررسی می شود که تا کنون از این تعداد شناگاه چالوس به دلیل آلودگی بالایی که دارد تعطیل شده است.

وی ادامه داد: از آنجاییکه شهرستان چالوس یکی از مراکز گردشگری استان مازندران است پیگیریهایی برای جایگزینی این شناگاه آلوده انجام شده ولی تا کنون جایگزینی پیدا نشده است.

صدیقی بااشاره به آلودگی میکروبی بسیار بالای این شناگاه یادآور شد: حتی در صورتی که هیچ جایگزینی برای این شناگاه پیدا نشود محیط زیست برای بازگشایی این شناگاه به دلیل خطراتی که برای سلامت مردم دارد کوتاه نمی آید.

به گفته وی، بررسی های سازمان محیط زیست نشان می دهد میزان آلودگی شناگاه های استان گلستان و گیلان هیچیک به اندازه ای نبوده که تعطیل شوند.

سال گذشته دستورالعملی از سوی معاونت دریایی سازمان محیط زیست برای استان‌های ساحلی از سوی معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست فرستاده شده که ملاحظات زیست محیطی را رعایت کنند که این دستور العمل امسال نیز برای استان های ساحلی لازم الاجرا است.

صدیقی در خصوص تدوین دستور العمل جدید برای حفاظت از شناگاهها اظهار داشت: بسیاری از مسئولان استان های ساحلی معتقدند دستورالعمل 16 ماده ای سال گذشته بسیار سختگیرانه است و اگر قرار باشد تمام موارد آن رعایت شود بایستی بیشتر شناگاهها تعطیل شوند.

به اعتقاد وی، برای رعایت تمام موارد دستورالعمل ادارات محیط زیست نیازمند همکاری ادارات بهداشت و درمان و شهرداریهای استانهای ساحلی هستند.

آلودگی هیچ یک از شناگاههای مازندران در حد تعطیل شدن نیست

اما از سوی دیگر کارشناس دریایی اداره کل محیط زیست استان مازندران با بیان اینکه هیچ یک از شناگاههای مازندران آلوده نیستند گفت: دستورالعمل محیط زیست به ستاد طرح های سالم سازی استان ابلاغ شده و نمونه برداری از 30 شناگاه استان که حساسیت بالاتری دارند آغاز شده که به نظر می رسد امسال هیچ یک از این شناگاهها آلوده نیستند.

معصومه موسوی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به مراجعه گردشگران و انبوه مسافران تابستانی در سواحل دریای خزر در طول این مدت وضعیت سواحل را کنترل می‌کنیم تا مسائل زیست محیطی رعایت شود بر اساس دستورالعمل ابلاغی؛ از وجود شناگاه‌‌ها در نواحی اطراف تخلیه فاضلاب‌ها، نواحی تخلیه زباله و پساب‌های شهری به دریا بایستی جلوگیری شود و تا حد امکان با محل ورود آب رودخانه‌ها به دریا فاصله داشته باشد.

به گفته موسوی، طرح‌هایی که برای گردشگران قرار است اجرا شود باید با منابع آلودگی دریا فاصله داشته باشد. همچنین در مورد طرح‌های گردشگری که در گذشته در سواحل و در مجاورت منابع آلاینده احداث شده است به استانداری و ادارات کل محیط زیست اعلام شده که وارد عمل شوند.

وی افزود: در استان مازندران در مجموع 163 شناگاه وجود دارد که محیط زیست 30 شناگاه را که به لحاظ جمعیت و گردشگر حساسیت بالاتری دارند به صورت آن لاین پایش می کند ودر صورت مشاهده آلودگی طبق ضولبط دستور العمل معاونت محیط دریایی سازمان محیط زیست این شناگاهها تعطیل می شوند.

موسوی با بیان اینکه سال گذشته 2 شناگاه که در بابلسر و چالوس قرار داشتند به دلیل آلودگی بیش از حد تعطیل شدند ادامه داد: شناگاه‌های که محلشان نامناسب است و در نزدیکی مراکز آلودگی هستند، بایستی جابه‌جا شوند همچنین به دلیل آلودگی اکثر رودخانه‌ها به فاضلاب انسانی در مسیر رودخانه‌ها شناگاه‌ها ایجاد نشود.

به گفته کارشناس دریایی اداره کل محیط زیست استان مازندران، امسال هیچیک از شناگاههای استان که به صورت مداوم پایش می شوند تا کنون به اندازه ای که سلامت گرشگران را به خطر اندازد آلوده نبوده است.

موسوی با بیان اینکه تعداد بالای شناگران در یک شناگاه خود عامل افزایش آلودگی میکروبی آن است تصریح کرد: البته شناگاههای حساس برای محیط زیست شناگاههای با جمعیت بالای گردشگران است و شناگاههای بخش خصوصی که افراد کمتری در آنها شنا می کنند به صورت دائم پایش نمی شود.

وی به تجمع قایق‌‌ها در محوطه‌های ساحلی اشاره کرد و تأکید کرد: باید مراکز تفریحی و قایق‌سواری از شناگاه‌ها دور شوند. همچنین باید محل تفریح‌گاه‌های آبی از شناگاه‌ها جدا باشد و سایت دیگری برای قایق سواری ایجاد شود.

موسوی با بیان این که وجود رستوران‌های آبی در سواحل دریای خزر ممنوع است، گفت: در واقع شناگاه‌ها باید ساحل ماسه‌ای صاف و همراه با آرامش داشته باشند و عاری از آلودگی باشند تا گردشگران از فضای مناسبی برخوردار شوند.

به گفته وی، تنها فروشگاه‌های ضروری با رعایت کامل ملاحظات زیست محیطی و بهداشتی در نزدیکی شناگاه‌ها مجاز به استقرار هستند.

موسوی یاد آور شد: سرویس های بهداشتی که در محل شناگاهها مستقرند اغلب موقتی هستند و امکان داشتن سیستم های تصفیه فاضلاب برای آنها وجود ندارد ولی فاضلاب این سرویسها به مسیر هایی که به دریا منتهی نمی شود منتقل و از آنجا وارد سیستم تصفیه فاضلاب شهری می شود.

شناگران در شناگاههای دور از مصب رودخانه ها شنا کنند

امیر عبدوس مدیرکل محیط زیست گیلا ن نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نمونه برداریهای شاهد از شناگاههای استان گیلان پیش از شروع فصل شنا در خرداد ماه انجام شده گفت: این نمونه برداریها در رابطه با پارامترهای میکروبی که مختص روده پستانداران است وهمچنین بر اساس میزان شوری ، کدورت، pH، انجام شده است.

وی افزود: در استان گیلان مجموعاً 22 شناگاه وجود دارد که از این تعداد 10 شناگاه که گردشگران بیشتری به آنها مراجعه می کنند به صورت ماهانه پایش می شود.

عبدوس با بیان اینکه در نمونه برداری شاهدی که در خرداد ماه انجام شد میزان آلاینده های میکروبی در 2 شناگاه استان بالاتر از استاندارد های تعیین شده برای سلامت گرشگران بود تصریح کرد: نمونه برداری تیر ماه در این شناگاهها انجام شده و در صورتی که فراتر از حد مجاز بودن آلاینده ها تأیید شود این شناگاهها تعطیل خواهند شد.

به گفته وی با توجه به اینکه شناگاههای آلوده عمدتاً در فاصله نزدیک با مصب رودخانه ها قرار دارند به گردشگران توصیه می شود از شنا کردن در این شناگاهها خودداری کنند.

وی همچنین تأکید کرد: جهت جریان آب خزر از غرب به شرق است بنابراین بهتر است شناگران در شناگاههایی که در غرب مصب رودخانه ها قرار دارند استفاده کنند.

عبدوس گفت: از آنجایی که سواحل و طبیعت گیلان بکرتر است میزان آلودگی در شناگاههای این استان کمتر است و سال گذشته شناگاهی در گیلان به دلیل آلودگی تعطیل نشد.

فاضلاب سرویس های بهداشتی شناگاهها پس از گند زدایی روانه دریا می شود

همچنین وحید خیرآبادی کارشناس دریایی محیط زیست گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در این استان 6 شناگاه موجود است گفت:این شناگاهها توسط محیط زیست و با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان به صورت آن لاین پایش میکروبی می شوند.

وی با بیان اینکه این شناگاهها در شهرستانهای بندر ترکمن، بندر گز و نوکنده قرار دارند افزود: سالم سازی این شناگاهها هر ساله از طرف شهرداری شهرستان ها به بخش خصوصی واگذار می شود و امسال پیمانکاران در سالم سازی این شناگاهها بایستی مواد موجود در دستورالعمل 15 گانه محیط زیست را رعایت کنند.

خیر آبادی با اشاره به اینکه سال گذشته یکی از شناگاههای استان گلستان به دلیل آلودگی بالای میکروبی تعطیل شد گفت: امسال تا کنون هیچ یک از شناگاهها در حدی آلوده نبوده اند که تعطیل شوند.

وی در خصوص مدیریت فاضلاب سرویس های بهداشتی مستقر در شناگاهها افزود: از آنجایی که امکان تصفیه این فاضلاب ها وجود ندارد با جمع آوری آنها به صورت سپتیک و حذف مواد جامد اجازه ورود بخش مایع به دریا پس از گند زدایی داده می شود.