به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال سوون سامسونگ بلووینگز کره جنوبی که در مرحله یکچهارم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا با ذوب آهن دیدار خواهد کرد، "استوو ریستیچ" مقدونیه ای از تیم "آمکار پرم" روسیه را با انعقاد قراردادی دوساله به خدمت گرفته است.

بر پایه گزارش سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا، سوون سامسونگ 14 سپتامبر در مرحله رفت مرحله یکچهارم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا میزبان ذوب آهن خواهد بود و در تاریخ 28 سپتامبر دیدار برگشت را در اصفهان مقابل این تیم برگزار خواهد کرد.

ریستیچ که سابقه بازی در تیم پوهانگ استیلرز را هم دارد دو سال قبل با این تیم قهرمان جام حذفی کره شد و نیز به عنوان قهرمانی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا دست پیدا کرد. وی در سال 2010 به بنیادکار ازبکستان پیوست و سپس راهی لیگ روسیه شد. ریستیچ در 23 بازی برای تیم آمکار، 6 گل به ثمر رسانده است.

با حضور استوو ریستیچ در سامسونگ شمار خارجی های این تیم به چهار رسید. مارسل (برزیل)، ماتو (کرواسی) و الکساندر گیرنیخ (ازبکستان) دیگر بازیکنان غیرکره ای سامسونگ هستند.