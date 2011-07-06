اعتراف دیرهنگام بان کی مون به اقدامات سرکوبگرانه صهیونیستها در روز نکبت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "بان کی مون" در گزارشی که در اختیار 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته اعلام کرد رژیم صهیونیستی بدون دلیل در روز نکبت(سالروز اشغال فلسطین) با معترضان فلسطینی در مرز لبنان برخورد خشونت آمیز داشته است.

بر این اساس رژیم صهیونیستی بدون هیچ گونه توجیهی به سرکوب هزاران تظاهرات کننده فلسطینی که در روز پانزدهم ماه می در مرز لبنان تجمع کرده بودند، پرداخته و 7 نفر از آنان را شهید و 111 نفر دیگر را زخمی کرده بود.

گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین از تیراندازی نظامیان اسرائیلی به سوی غیرنظامیان در این روز خبر داده و تاکید کرده است که این اقدام مغایر با قطعنامه 1701 شورای امنیت است، زیرا در تجمعات فلسطینی ها هیچ خطر جانی صهیونیستها را تهدید نمی کرده است.

بان کی مون در پایان خواستار پایان برخوردهای خشونت آمیز صهیونیستها با فلسطینی ها شده و از دولت این رژیم خواسته در قبال این جنایات پاسخگو باشد.