نمایش "فوکوس" با استقبال رو به رو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امین آبان نویسنده و کارگردان نمایش "فوکوس" گفت: این تئاتر در ژانر وحشت نوشته شده و در واقع یک اثر سایکودرام است که در نگارش آن از سبکهای مختلفی نظیر کانسپچوال و پرفورمنس استفاده شده و در حقیقت یک کار آوانگارد محسوب می شود و براساس ذهنیت مخاطب درون مایه و مفهوم خود را می مطلبد.

وی به ترتیب ورود به صحنه، بازیگرانش را به این ترتیب معرفی کرد : نگار منظمی، ندا قربانیان،ایمان سماواتی، علیرضا ناصربخت،اهورا اخا، رضا اخا و پوریا پورداخلی .

وی در ادامه اظهار داشت: این کار به سفارش معاونت فرهنگی شهرداری و توسط گروه نیل اجرا می شود که ترکیبی از تیم های تئاتر استان است.

آبان درخصوص نحوه موضوع نمایش در ذهن مخاطب گفت: 50 در صد موضوع نمایش در صحنه و روی سن اتفاق می افتد و 50 در صد بقیه آن در ذهن مخاطب شکل گرفته و مانند یک پازل چند قطعه ای درفکر تماشاگر در کنار یکدیگر قرار می گیرند و مفهوم واقعی را به ذهن او متبادرمی سازد.

آبان پیشتر نیز توقف در ایستگاه 4 را در ژانر وحشت به روی صحنه برده و دریافت 2 تندیس از اردیبهشت تئاتر ایران را در کارنامه خود دارد، در خصوص نمایش فوکوس گفت: ورود به سالن نمایش برای افراد زیر 16 سال ممنوع است و این مسئله به خاطر تم اصلی نمایش و خصوصیات آن است که شاید به جرات بتوان آن را جزء محدود نمایش هایی برشمرد که در ژانر وحشت تاکنون اجرا شده است.

فوکوس قصه 2 فرد را بازگو می کند که شب به گورستانی وارد می شوند تا از گور فردی متبرک شفا بگیرند اما.. وی این نمایش را به روح سیروس صابر به خاطر دردها، رنج ها و تبسم هایش تقدیم کرد.

شایان ذکر است که این نمایش همه روزه از ساعت 19 در سالن حافظیه به روی صحنه می رود.



تئاتر فوکوس به نویسندگی و کارگردانی امین آبان با استقبال شمار زیادی از شهروندان کرجی روبه رو شد.