عباس قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کمیته‌ای متشکل از اداره کل استاندارد، نماینده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان بازرگانی استان تهران و استانداری تهران برای تعیین تکلیف قیمت جدید شیر یارانه‌ای در تهران امروز جلسه ای برگزار کردند که لحظاتی پیش این جلسه به اتمام رسید.

وی با اشاره به اینکه در این جلسه تصمیم قطعی درباره شیر یارانه ای اتخاذ نشد، گفت: با توجه به حساسیت موضوع، جمع بندی از سوی کمیته صورت نگرفت و قرار بر این شد تا جلسه دیگری عصر شنبه برگزار شود.

رئیس سازمان بازرگانی استان تهران افزود: تا زمان تعیین تکلیف نهایی قیمت شیر، شیر یارانه ای به قیمت 350 تومان توزیع نخواهد شد.

