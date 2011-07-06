  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۵ تیر ۱۳۹۰، ۲۰:۱۶

قبادی به مهر خبر داد:

جلسه شیر تهرانی‌ها بی‌نتیجه ماند/ توقف موقتی توزیع شیر یارانه‌ای

جلسه شیر تهرانی‌ها بی‌نتیجه ماند/ توقف موقتی توزیع شیر یارانه‌ای

رئیس سازمان بازرگانی استان تهران از بی نتیجه ماندن جلسه امروز تعیین قیمت شیر یارانه ای در استان تهران خبر داد و گفت: جلسه بعدی برای تعیین تکلیف این کالا به شنبه موکول شد.

عباس قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کمیته‌ای متشکل از اداره کل استاندارد، نماینده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان بازرگانی استان تهران و استانداری تهران برای تعیین تکلیف قیمت جدید شیر یارانه‌ای در تهران  امروز جلسه ای برگزار کردند که لحظاتی پیش این جلسه به اتمام رسید.

وی با اشاره به اینکه در این جلسه تصمیم قطعی درباره شیر یارانه ای اتخاذ نشد، گفت: با توجه به حساسیت موضوع، جمع بندی از سوی کمیته صورت نگرفت و قرار بر این شد تا جلسه دیگری عصر شنبه برگزار شود.

رئیس سازمان بازرگانی استان تهران افزود: تا زمان تعیین تکلیف نهایی قیمت شیر، شیر یارانه ای به قیمت 350 تومان توزیع نخواهد شد.
 

کد مطلب 1353388

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها