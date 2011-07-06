به گزارش خبرنگار مهر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور عصر چهارشنبه در دیدار با متولیان و مجریان راهیان نور طی سخنانی از عملکرد و تلاشهای آنان تقدیر و تشکر کرد.

وی طی سخنانی با اشاره به حضور کلیمیان، مسیحیان و ارامنه در ستادهای راهیان نور گفت: همه پیامبران پیام آور یک حقیقت هستند و همه برای نجات انسان آمده اند.

محمود احمدی نژاد گفت: هر حادثه تاریخی یک وزن و اندازه ندارند. برخی از حوادث برای بشریت یک آغاز جدید و نشانه ای از یک دوره جدید هستند و این به خاطر آثاری است که از این حوادث برجا می ماند.

وی گفت: کاروان انسانی در یک مسیر کمال در حرکت است و باید به یک قله برسد. اگر کاروان انسانیت در مسیر کمال حرکت نمی کرد خلق انسان بی معنا بود. باید به سمت قله ای برویم که از فساد و خونریزی خبری نباشد و هر چه باشد عشق و عدالت و محبت باشد و حقیقت انسان خود را نشان دهد.

رئیس جمهور با اشاره به سالهای دفاع مقدس گفت: کاری که ملت ایران در دوران دفاع مقدس انجام داد نشانه ای از ورود بشریت به یک دوره جدید است. در دفاع مقدس شاهد بودیم که چقدر احساس و هدف مشترکی داشتیم حادثه دفاع مقدس بشر را وارد یک دوره نهایی کرد. دوره ای که همه ملت ها و انسانها باید برای دفاع از کرامت انسانی و توحید و عدالت دست به دست هم بدهند.

احمدی نژاد با اشاره به فداکارهای رزمندگان اسلام در دفاع مقدس ادامه داد: کسی که تصمیم می گیرد خود را به روی مین بیاندازد که همرزمانش از روی وی عبور کنند، او تاریخ را می سازد.لحظاتی در تاریخ اتفاق می افتد که یک ملت پای عزت انسانی وپای عدالت می ایستد و یک حقیقت را نشان می دهد و این دنیا را متحول می کند.

وی افزود: دفاع مقدس درهای گنجیه های عظیم قدرت انسان را باز کرد و مشخص شد انسان بسیار قدرتمند است بنابراین دوره جدیدی آغاز شد و این دوره به قله منتهی خواهد شد.

رئیس جمهور با بیان اینکه تک تک رزمندگان یک تاریخ هستند گفت: دفاع مقدس جای فداکاری بود و برنامه راهیان نورحقیقتا راهیان نور است و برداشت مستمر از خزانه فرهنگی کشور است. هر کس از هر زاویه که وارد می شود برداشت های متعالی دارد.

احمدی نژاد ما ملت بزرگی هستیم که در خطریم زیرا به سرزمین ما چشم دارند و باید اندیشه مقاومت را تقویت کنیم. راهیان نور ادامه راه شهدا و از جنس فداکاری آنها است. افراد در سفرهای راهیان نور متحول می شوند و نگاهشان به زندگی تغییر می کند.

وی راهیان نور را نقطه وحدت دلها خواند و گفت: در این نقطه اتحاد احساس برادری و یگانگی وجود دارد.

رئیس جمهوراز آمادگی دولت برای خدمت به راهیان نور خبر داد و گفت: این برنامه هر سال باید گسترده تر برگزار شود تا نسلهای مختلف با جنس دشمن و شیطان آشنا شوند.

وی گفت: نبرد حقیقی حق و باطل ادامه دارد و نسلهای بعد باید با آن آشنا شوند.

احمدی نژاد مجددا خطاب به راهیان نور تاکید کرد: دولت باید با اعتقاد در خدمت شما باشد و راهیان نور سنگری است که اگر در آن ایستادگی شود هیچ قدرتی نمی تواند به ملت ایران آسیب وارد کند.

به گزارش مهر در آغاز این مراسم علاوه بر تجلیل از متولیان و مجریان راهیان نور از نهادها و سازمانهای مختلف از چند تن از جانبازان حاضر در مراسم به مناسبت روز جانباز تجلیل شد.