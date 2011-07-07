برگزاری جشنواره " جلوه های فرهنگ رضوی در مطبوعات " در رشت

منصور ایمانی در گفتگو با مهر افزود: این جشنواره به مناسبت میلاد با سعادت امام رضا (ع) وحضرت فاطمه معصومه (س) با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ رضوی و گسترش فعالیتهای فرهنگی، هنری و مذهبی ویژه امام رضا (ع) در حوزه رسانه و همچنین تقدیراز تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثاربرتررسانه ای مرتبط با فرهنگ رضوی برگزار خواهد شد.

وی اظهار داشت: جشنواره در محورهای سیره عملی و نظری امام رضا(ع)، امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) و امام زادگان منتسب به ایشان، اوضاع سیاسی - اجتماعی دوران امامت امام رضا (ع)، تاثیر فرهنگ رضوی وابعاد معنوی شخصیت تابناک امام رضا (ع) درتقویت باورهای دینی و فرهنگی، تصاویر مرتبط با صحن، حرم، زائران و فعالیتهای فرهنگی هنری، دعا، زیارت و توسل به امام رضا (ع)، تاثیر برگزاری جشنواره بین المللی امام رضا (ع) در ارتقاء فرهنگ دینی نماز، احادیث، مناظرات و سیره علمی امام رضا (ع) برگزارمی شود.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان ضمن اشاره به برگزاری این جشنواره در دو بخش ملی و بین الملل در هفت قالب گفت: شرکت کنندگان می توانند آثار خود را در قالب های سرمقاله و یادداشت، مقاله، عکس، گزارش، مصاحبه، شعر، داستان کوتاه و خاطره به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.



وی درادامه با اعلام اینکه هر شرکت کننده می تواند سه اثر در جشنواره شرکت دهد، افزود: آثارارسالی باید درفاصله زمانی مهرماه سال گذشته تا مرداد ماه سال جاری در یکی از نشریات یا خبرگزاریها منتشر شده باشد.