جهانیان توانمندی های علمی ایران را پذیرفته اند

سعیدابراهیمی جم در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: یکی از ویژگی های مسابقات جهانی ربوکاپ ارائه آخرین دستاوردهای علمی روباتیک از سوی کشورهای صاحب نام در این علم است.

وی افزود: دانشمندان کشور عزیزمان با حضور در چنین رویدادهای بزرگ علمی همیشه با ارائه توانمندی های پژوهشی خود باعث توجه جهانیان به پتانسیل های ایرانیان می شوند و باید گفت که با کسب مقام های متعدد جهانی ربوکاپ توسط ربوکاپرهای ایرانی، جهانیان توانمندی های جمهوری اسلامی ایران را در این علم پذیرفته اند.

ابراهیمی جم سپس بیان کرد: تیم هایی از دانشگاه های صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، آزاد خوراسگان و آزاد قزوین در لیگ روبات فوتبالیست سایز متوسط در مسابقات جهانی حضور داشته اند که تیم دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با کسب چندین مقام جهانی پرافتخارترین تیم ایرانی حاضر در این لیگ است.

سرپرست تیم روبات فوتبالیست سایز متوسط (MRL) ادامه داد: در مسابقات جهانی ربوکاپ ترکیه تنها تیم حاضر ایرانی در این مسابقات هستیم که باید در دو بخش رقابت فنی و اصلی با 12 تیم از کشورهای آلمان، استرالیا، هلند، ژاپن، چین و پرتغال به رقابت بپردازیم.

وی با بیان این مطلب که لیگ فوتبالیست سایز متوسط جذاب ترین لیگ مسابقات جهانی ربوکاپ است اظهار داشت: با کسب مقام های معتبر جهانی در این لیگ جزء بهترین تیم های جهان قرار گرفته ایم و امیدواریم امسال نیز همانند سال های گذشته پژوهشگران ایرانی بتوانند نام جمهوری اسلامی ایران را در این رویداد علمی جهانی طنین انداز کنند.

مقام اول رقابت فنی در مسابقات جهانی ربوکاپ 2009اتریش، مقام نخست رقابت فنی مسابقات جهانی سنگاپور و راه یابی به مرحله نهایی مسابقات اصلی جهانی اتریش و سنگاپور ازجمله مقام های کسب شده توسط تیم دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در این لیگ است.