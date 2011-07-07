به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی اعلام کرد این مرجع تقلید شیعیان در دیدار مدیر کل دیوان محاسبات استان قم با وی، دیوان محاسبات را یکی از نهادهای مهم نظارتی در کشور دانست و تصریح کرد: برای نظارت بر دخل و خرج مملکت باید مرکزی مستقل باشد تا نظارت لازم را انجام دهد.



وی با بیان این که فعالیت دیوان محاسبات بسیار مهم است،یادآور شد: تصدیق و عدم تصدیق اینکه دخل و خرج‌ها در جای خود هزینه شده باشد، یک مسئولیت بسیار بزرگی است و نهادهایی که متصدی این کار هستند از این جهت کارشان حساس و ظریف است.



استاد برجسته حوزه با اشاره به وظایف دیوان محاسبات افزود: این گونه نهادها باید بدانند مسئولیت‌شان بسیار سنگین است.

دیوان محاسبات در کار خود نباید مسامحه و سهل انگاری کند



این مرجع تقلید شیعیان در ادامه تاکید کرد: برای ایفای این مسئولیت سنگین و حساس نباید مسامحه و سهل‌انگاری صورت گیرد، بلکه باید در ارائه گزارش‌ها حساسیت لازم را داشته باشند و این دیوان نیز نباید در این مسئله کوتاهی کند و اگر احیاناً خلافی را دید، باید آن را گزارش کند و بدون ترس و با شجاعت کار خود را انجام دهد.



وی در تبیین بعد نظارتی دیوان محاسبات اظهار داشت: بعد نظارتی دیوان محاسبات و سایر نهادهای نظارتی بسیار تاثیرگذار است و باید نشان ‌دهد که همه چیز در جای خود هزینه شده است.



دستگاه‌های نظارتی بدون هیچ ملاحظه‌ای وظیفه خود را انجام دهند



آیت الله صافی در ادامه تأکید کرد: نظارت دیوان محاسبات و سایر نهادهای نظارتی باید قوی باشد و باید وظایف و ماموریت‌های خود را با قدرت و شجاعت و بدون هیچ ملاحظه ای انجام دهند.



انتقاد از صرف هزینه‌های هنگفت برای همایش‌هایی که خروجی چندانی ندارد



وی با انتقاد از صرف هزینه‌های هنگفت برای همایش‌هایی که خروجی چندانی ندارد، ابرازداشت: دیوان محاسبات باید به این امور رسیدگی کند و بر اسراف و تبذیرهایی که برای این‌گونه مراسم‌ و همایش‌ها می‌شود نظارت لازم را داشته باشد.



استاد برجسته حوزه با بیان توصیه‌هایی به مسئولان دیوان محاسبات تأکید کرد: کار شما باید بر اساس صحت عمل، امانت و صداقت باشد، در این صورت جلوی مفاسد و انحرافات نیز گرفته و اعتماد مردم بیشتر می‌شود.



این مرجع تقلید در ادامه افزود: فعالیت این‌گونه نهادها برای این است که مملکت بر بنای صحیح استوار باشد و در این راستا هر نهادی وظیفه خاص خود را دارد و باید به وظیفه خود عمل کند، در غیر این صورت امور جامعه مختل می‌شود.



وی ادامه داد: نهادهای نظارتی ازجمله دیوان محاسبات هرکجا انحراف و تخلفی اتفاق می‌افتد باید بیان و گزارش کنند و اگر در تخلفات به واسطه ملاحظه‌ افراد و نهادها چشم‌پوشی کنند،‌ گناه کرده و خود آنها هم ضامن هستند.



آیت الله صافی گلپایگانی تصریح کرد: تقویت دستگاه‌های نظارتی در کشور بسیار اثرگذار و امری لازم است که به جلوگیری از بروز بسیاری از مشکلات می‌انجامد و اجازه نمی‌دهد هر کسی هر طور که دلش خواست بیت المال را هزینه کند.



وی خطاب به مسئولان دیوان محاسبات استان قم تاکید کرد: امیدوارم مراقب باشید مسئولیتی که عهده‌دار شده‌اید را به نحو احسن انجام دهید و در راستای اعتلای نظام اسلامی بکوشید.



تاکید بر رعایت اقتصاد اسلامی در جامعه



این مرجع تقلید در ادامه با تاکید بر اینکه جامعه در امور اقتصادی باید میانه‌رو باشد و از اسراف و تبذیر به شدت اجتناب کند، اظهار داشت: بسیاری از مشکلاتی که داریم به این دلیل است که اقتصاد اسلامی رعایت نمی‌شود و قناعت و صرفه‌جویی مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

