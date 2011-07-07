پاکسازی شهر قم از 76 کوره غیر مجاز ذوب سرب

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد عفتان در مرحله پایانی عملیات اجرای تخریب کوره های غیر مجاز ذوب سرب و پاکسازی کامل اراضی ملی استان قم اظهار داشت: در سه سال گذشته اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم همراه با اداره حفاظت محیط زیست تمام تلاش خود را در مسیر مقابله با احداث کوره های جدید و فعالیت کوره های غیر مجاز در حال کار انجام داده است.



وی تأکید کرد: طی دو روز و در یک عملیات ضربتی بر اساس مصوبه شورای سیاست گذاری حفظ حقوق بیت المال استان که توسط دادستان ابلاغ شد و با هماهنگی و همکاری شورای تامین استان به اجرا در آمد، تخریب واحدهای غیر مجاز ذوب سرب درسطح استان قم صورت گرفت.



عفتان در ادامه بیان داشت: در طول سه سال گذشته بارها حکم پلمپ و جریمه برای فعالان غیرقانونی در عرصه های طبیعی از سوی مراجع قضایی صادر شد اما به سبب وجود این کوره ها در مناطق صعب العبور پلمپ به آسانی از سوی صاحبان کوره ها شکسته می شد.



وی افزود: بنابراین برای مقابله با خطرات انسانی و زیست محیطی این کوره ها و با توجه به تصرف اراضی ملی توسط این واحدها که عامل معضلاتی برای مرتعداران این نواحی نیز بودند، با شکایت این اداره کل تخریب کوره های غیر مجاز ذوب سرب در اولویت برنامه های ادارات منابع طبیعی و محیط زیست قرار گرفت.



استخراج سرب باطری‌های فرسوده و تهیه شمش سرب در کوره های غیرمجاز



مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم با اشاره به خطر سرطانزایی سرب برای انسان و اخلال در روند دامداری سنتی اما سالم مرتعداران عنوان داشت: در این کوره ها، از استخراج سرب باطری های فرسوده، شمش سرب تهیه می شود که در فرآیند فوق بخارات سرب در حجم قابل توجه وارد عرصه های طبیعی می شود.



وی ادامه داد: بخارات سرب که یک فلز سنگین است در محیط ماندگار هستند و منجر به بیماری های ریوی، برونشیت و سرطان می شوند.



عفتان در پایان تاکید کرد: با توجه به اینکه تمام 111 کوره غیر مجاز و سنتی ذوب سرب در استان قم یا تخریب و یا توسط صاحبان کوره ها تعطیل شده اند، از هم استانی های محترم تقاضا می کنیم در صورت مشاهده هرگونه فعالیت این کوره ها در اسرع وقت با شماره تلفن 120 به صورت شبانه روزی یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم را مطلع نمایند.

