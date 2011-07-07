سیاست ما برخورد با جایگاهداران نیست بلکه مداراست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی آبادی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره بدهی جایگاهداران CNG به وزارت نفت اظهار داشت: جایگاهداران CNG همکاران وزارت نفت محسوب می شوند و نه طرف حساب این وزارتخانه.

وی تصریح کرد: شماری از جایگاهداران بدقولی کرده اند و درآمد حاصل از فروش گاز مایع را به خزانه واریز نکرده اند که خواستار واریز به موقع و سریع در آمدهای حاصل از فروش گاز به خزانه هستیم.

سرپرست وزارت نفت تاکید کرد: در حال حاضر سیاست وزارت نفت برخورد نیست بلکه سیاست مدارا است در صورتی که بدهکاران به این موضوع بی توجهی می کنند و نمی دانم تا چه زمانی می توان تحمل کرد که گاز فروخته شود و درآمد آن به حساب خزانه واریز نشود، این در حالی است که از محل فروش این فرآورده هزینه های کشور، امور زیربنای و ساخت و سازها تامین می شود.

گاز نیروگاهها قطع نشده



علی آبادی همچنین در خصوص قطع گاز نیروگاهها نیز گفت: گاز نیروگاهها قطع نشده، بلکه اصلاح شده و گاز و سوخت مورد نیاز آنان موجود است.

وی افزود: 3.4 میلیارد لیتر سوخت مایع در تمامی نیروگاهها ذخیره شده است در صورتی که این نیروگاهها با افت فشار و یا کاهش گاز مواجه شوند، از سوخت مایع استفاده می کنند.

هندی‌ها بد حسابی نکردند



سرپرست وزارت نفت در پاسخ به سیاست ایران در قبال ادامه فروش نفت به هندوستان گفت: هندی‌ها بد حسابی نکرده اند و ایران بر اساس دریافت وجه از سوی آنان، نفت را به آنان ارسال می کند و مشکلی وجود ندارد.

مشتریان ایران برای خرید نفت التماس هم می‌کنند



وی همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص افزایش تولیدات نفتی کشورهای عربستان و کویت و آینده نفتی ایران بیان داشت: ایران مشتریان سنتی دارد که نفت ایران را می خرند و التماس هم می کنند.

سرپرست وزارت نفت به توسعه گاز رسانی در خراسان شمالی اشاره کرد و گفت: برای تسریع در گاز رسانی به مناطق فاقد گاز استان حضور جدی مدیران عامل شرکت گاز ایران و پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران را خواستار شده ایم، این در حالی است که در سال مالی جاری نیز برای توسعه گازرسانی در خراسان شمالی 600 میلیارد ریال اعتبار مصوب شده است.

وی یادآور شد: طی پنج سال گذشته تخصیص اعتبارات برای عملیات گازرسانی به استان، هزار درصد افزایش یافته است. سرپرست وزارت نفت اعلام کرد: تا پایان سال جاری نیز شمار روستاهای بهره مند استان از نعمت گاز به 50 درصد خواهد رسید.