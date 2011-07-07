دیدار با صالحی در دستورکار آمانو ؛ بررسی تصمیم اخیر ایران در زمینه هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "یوکیو آمانو" شب گذشته در بوگوتا پایتخت کلمبیا با اعلام این مطلب گفت : قصد دارم هفته آینده با علی اکبر صالحی دیدار کنم.

آمانو توضیح چندانی درباره جزئیات دیدار خود با وزیر امور خارجه ایران نداد، اما اعلام کرد که یکی از محورهای مذاکره، تصمیم تهران برای افزایش ظرفیت غنی سازی اورانیوم خواهد بود.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی بار دیگر با نادیده گرفتن همکاری شفاف و سازنده ایران با آژانس در همسویی با سیاستهای دوگانه و خصمانه غربی ها افزود : مهمترین پیامی که برای ایران دارم آن است که توافقات خود در مورد پادمانها را و همچنین دیگر قوانین را اجرا کند. برای آنکه اعتماد جامعه بین الملل در این باره جلب شود نیازمند همکاری های دو طرفه هستیم.