توضیحات علوم پزشکی گلستان درباره یک خبر

به گزارش خبرنگار مهر، براساس گزارش دانشگاه علوم پزشکی گلستان، طبق بررسیهای انجام شده از سوی معاونت دانشگاه خانم آمنه قره قاشی 77 ساله سابقه نارسایی قلبی تنفسی داشته به طوری که چندین بار در بیمارستان به دلیل سکته قلبی در تاریخهای 6 مرادماه 89 و 18 خرداماه سال 90 بستری شد.

همچنین بار آخر پس از پنج روز بستری در تاریخ 23 خردادماه 90 با رضایت شخصی و توصیه پزشکان و با انجام آنژیوگرافی از بیمارستان مرخص شد.



براساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی گلستان در ساعت 9 و 44 دقیقه پنجم تیرماه سال 90 مجددا به دلیل درد قفسه سینه به واحد فوریت اورژانس بیمارستان 5 آذر گرگان مراجعه می کند و پس از انجام معاینات لازم و با دستور پزشک در بخش اورژانس بستری می شود و به طور همزمان اقدامات لازم از جمله نوار قلبی برای بیمار انجام و دستور استراحت مطلق داده می‌شود.

در این توضیحات تصریح شده است: متاسفانه همراه بیمار بدون رعایت حال وی و بدون احذ نظر پزشک و پرستاران وضعیت بیمار را به حالت نشسته تغییر می دهد که به دنبال این اقدام با وجود استاندارد بودن تخت اورژانس و داشتن نرده کنار تخت بیمار از تخت سقوط می کند.



پس از این حادثه بلافاصله بیمار به ICU ( بخش مراقبتهای ویژه) اورژانس منتقل شده و شکستگی یا خونریزی مشاهده نشده است.



طبق اعلام دانشگاه علوم پزشکی گلستان به دنبال انجام کلیه اقدامات احیا از سوی کادر تخصصی بیمارستان برای بیمار متاسفانه در ساعت 12 و 15 دقیقه همان روز فوت می کند.

قابل ذکر است برای روشن شدن علت دقیق فوت بیمار با وچود اصرار مسئولان بیمارستان برای انجام ارتوپدی و سایر اقدامات مورد نیاز پزشکی قانونی خانواده بیمار حاضر به انجام این امر نشدند و با رضایت اولیای دم گواهی فوت از سوی بیمارستان صادر شد.