12 هزار حافظ قرآن کریم در کشور ساماندهی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قره شیخ لو صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم طی پنج سال گذشته خبر داد و بیان داشت: در قالب این طرح تمامی حافظان قرآن کریم در کشور ساماندهی می شوند.

وی ادامه داد: تاکنون هزار و 200 نفر از حافظان قرآن کریم توانستند مدارک تخصصی را اخذ کنند و چهار هزار و 700 نفر نیز امسال در آزمون که آخرتیر ماه سالجاری برگزار می شود.

قره شیخ لو با اشاره به اینکه امسال جشنواره تولیدات قرآنی در حوزه موسسات قرآنی برگزار می شود اعلام کرد: این جشنواره با هدف ارتقای کیفیت فعالیت ها، شناسایی استعدادها و ظرفیت های قرآنی در کشور اجرا می شود.

رئیس سازمان دارالقرآن کریم کشور در ادامه سخنان خود به فعالیت پایگاه های ختم قرآن در همه استانهای کشور همزمان با ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: امسال همزمان با ماه مبارک رمضان 114 کرسی ثابت تلاوت قرآن در 114 مسجد دارای شرایط ویژه برگزار می شود .

قره شیخ لو بیان داشت: یک هزار و 300 موسسه قرآنی، یک هزار و 700 خانه قرآنی روستایی در سطح کشور فعال است و بیش از 300 کارشناس قرآنی در 500 دفتر سازمان تبلیغات اسلامی کشور به امر ترویج فعالیت های قرآنی مشغول هستند.

قره شیخ لو با بیان اینکه صداو سیما از ظرفیت های خود در زمینه ترویج فرهنگ اسلامی و قرآنی تاکنون استفاده مطلوبی نکرده است، بیان داشت: مسئولان دستگاه های اجرایی به ویژه فرهنگی باید با دوری کردن از تعصبات سازمانی از تجربیات سایر سازمان ها نهایت استفاده را بکنند همچنین کلیپ و فیلم تلویزیونی با محوریت قرآن تولید کنند.

رئیس سازمان دارالقرآن کریم کشورگفت: راه اندازی شبکه سیمای قرآن و رادیو قرآن از جمله اقدامات مثبت رسانه ملی برای نهادینه کردن فرهنگ قرآنی در جامعه محسوب می شود بر این اساس طبق اعلام مسئولان صداو سیما اعتبارات حوزه قرآن امسال افزایش می یابد.

40 عنوان برنامه در زمینه قرآنی در کشور اجرا می شود

قره شیخ لو با بیان اینکه هم اکنون 40 عنوان برنامه در این مرکز در حال اجراست بیان داشت: این برنامه ها شامل آموزش های عمومی، پایه و تخصصی است که هر سال 500 هزار نفر از مردم کشور تحت پوشش این طرح ها قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی کشور بزرگترین شبکه قرآنی کشور را اداره می کند افزود: در حال حاضر 70 هزار معلم آموزش دیده قرآنی در کشور فعالیت می کنند.

رئیس سازمان دارالقرآن کریم کشور ساماندهی موسسات و مراکز قرآنی، سطح بندی موسسات، توجه به آموزش های مجازی، چاپ و توزیع محصولات قرآنی را از اهم فعالیت های این مرکز در سالجاری عنوان کرد.