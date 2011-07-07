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۱۶ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۲۶

در استان زنجان/

48 میلیون تومان اعتبار برای آموزش صنایع دستی اختصاص یافت

48 میلیون تومان اعتبار برای آموزش صنایع دستی اختصاص یافت

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث‏فرهنگی، صنایع‏دستی و گردشگری استان زنجان گفت: کمیته حرفه‏آموزی توسعه مشاغل خانگی استان زنجان در سال‌جاری اعتباری بالغ بر 48 میلیون و 800 هزار تومان را به آموزش صنایع‏دستی اختصاص می‏دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی نقی‏زاده‌محجوب، صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران افزود: با این اعتبار قرار است 177 دوره آموزشی صنایع‏دستی در سطح استان زنجان برگزار شود.

وی در ادامه گفت : 25 رشته از هنرهای سنتی و صنایع‏دستی در این دوره‏ها به هنرجویان آموزش داده می‏شود.

 نقی زاده  با اشاره به اینکه کمیته حرفه‏آموزی توسعه مشاغل خانگی، نخستین گام اشتغال‌زایی به‌ویژه برای بانوان است، اضافه کرد: علاوه بر اداره‌کل میراث‏فرهنگی، صنایع‏دستی و گردشگری استان زنجان حدود 20 دستگاه دولتی دیگر نیز در کمیته نام‌برده عضویت دارند.

وی  اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‏ای این استان، سازمان بازرگانی و جهادکشاورزی استان را از دیگر اعضای این کمیته دانست و تصریح کرد: آموزش صنایع‏دستی و هنرهای سنتی در همه شهرهای این استان برگزار خواهد شد.

 نقی زاده تفاوت دوره‏های آموزشی سال‌جاری را با سال گذشته در تضمین آینده هنرجویان عنوان کرد و گفت: در این کمیته، هنرجویان پس از گذراندن دوره‏های آموزشی رها نمی‏شوند و با دریافت تسهیلات، زمینه اشتغال خانگی برای آن‏ها فراهم می‏شود.

 وی ادامه داد: درصورت موافقت استانداری با افزایش اعتبار، این استان ظرفیت آموزش صنایع‏دستی را در قالب 180 دوره دارد.

کد مطلب 1353524

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