48 میلیون تومان اعتبار برای آموزش صنایع دستی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی نقیزادهمحجوب، صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران افزود: با این اعتبار قرار است 177 دوره آموزشی صنایعدستی در سطح استان زنجان برگزار شود.
وی در ادامه گفت : 25 رشته از هنرهای سنتی و صنایعدستی در این دورهها به هنرجویان آموزش داده میشود.
نقی زاده با اشاره به اینکه کمیته حرفهآموزی توسعه مشاغل خانگی، نخستین گام اشتغالزایی بهویژه برای بانوان است، اضافه کرد: علاوه بر ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان زنجان حدود 20 دستگاه دولتی دیگر نیز در کمیته نامبرده عضویت دارند.
وی ادارهکل آموزش فنی و حرفهای این استان، سازمان بازرگانی و جهادکشاورزی استان را از دیگر اعضای این کمیته دانست و تصریح کرد: آموزش صنایعدستی و هنرهای سنتی در همه شهرهای این استان برگزار خواهد شد.
نقی زاده تفاوت دورههای آموزشی سالجاری را با سال گذشته در تضمین آینده هنرجویان عنوان کرد و گفت: در این کمیته، هنرجویان پس از گذراندن دورههای آموزشی رها نمیشوند و با دریافت تسهیلات، زمینه اشتغال خانگی برای آنها فراهم میشود.
وی ادامه داد: درصورت موافقت استانداری با افزایش اعتبار، این استان ظرفیت آموزش صنایعدستی را در قالب 180 دوره دارد.
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