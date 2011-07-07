حمله هوایی ناتو به شرق افغانستان / 13 غیر نظامی افغان کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره لحظاتی پیش از کابل گزارش داد 13 غیر نظامی افغان از جمله چند کودک در حمله هوایی ناتو به ولایت خوست در شرق افغانستان جان باختند.



خبرنگار این شبکه عرب زبان به جزئیات بیشتری درباره این حادثه اشاره نکرده است.



حملات هوایی آمریکا و ناتو که همچنان به بهانه مبارزه با طالبان و القاعده، مناطق مسکونی افغانستان را هدف قرار می دهد، سبب به وجود آمدن موجی ازخشم و انزجار در میان مردم افغانستان و حتی مقامات این کشور شده است.