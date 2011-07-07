تداوم کارآفرینی نیازمند برنامه ریزی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی صبح پنجشنبه در جمع کارآفرینان استان افزود: کارآفرینان باید با آگاهی به شرایط زمان و با استفاده از دانش و تکنولوژی های جدید بدانند چگونه عمل کنند تا بتوانند مسیر خلاقیت خود را ادامه دهند.

معاون برنامه ریزی استانداری استان گلستان در ادامه گفت: کار آفرینان افرادی مدیرو مدبر هستند که باعث ایجاد اشتغال در کشور می شوند.



وی افزود: وظیفه ماست که به اینان کمک کنیم تا بتوانند در این امر مقدس به شکوفایی های بیشتری دست پیدا کنند.



سرپرست اداره کل کار و امور اجتماعی استان گلستان گفت: هدف از برگزاری این جشنواره، معرفی کارآفرینان به جامعه و استفاده از توانمندی آنها در بخشهای اقتصادی کشور به منظور توسعه اشتغال است و برگزاری این جشنواره به عنوان یک اقدام فرهنگی می تواند در ایجاد فضای تعامل میان فعالان عرصه اقتصاد و کارآفرین مؤثر باشد.



غلامحسن برآبادی افزود: با برگزاری این جشنواره می توان انتظار داشت در جوانان کارآفرین انگیزه مضاعف برای مشارکت در ایجاد کسب و کار جدید و کارآفرینی بوجود آید، سپس از امکانات آموزشی موجود برای ارتقاء دانش و توان کارآفرینان استفاده کرد.

وی اظهار داشت: بنابراین شناسایی و تجلیل از کارآفرینان برتر، سبب ترویج و توسعه فرهنگ خلاقیت، نوآوری، کارآفرینی و تشویق حامیان کارآفرین به مشارکت و سرمایه گذاری در اجرای طرح های کارآفرینانه می شود که این موارد از جمله اهداف مهم جشنواره تلقی می شود.

وی گفت: پیش بینی می شود، برگزاری این جشنواره نتایج مثبتی از جمله شکوفایی استعدادها، ظرفیت های کارآفرینی، رشد اعتماد به نفس و روحیه خودباوری در میان جوانان، توسعه بنگاه های اقتصادی، ارتقاء بهره وری، جذب هر چه بیشتر جوانان دارای تحصیلات عالی در ایجاد مشاغل و کسب و کارهای کوچک و زودبازده را همراه داشته باشد که کاهش نرخ بیکاری استانها را به صورت مستقیم و غیر مستقیم به دنبال خواهد داشت.