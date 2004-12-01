بزرگترين شهرك گل و گياه خاورميانه در ورامين راه اندازي مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، بزرگترين شهرك گل و گياه خاورميانه در ورامين و درمساحتي معادل يك هزار و 350 هكتارسال آينده راه اندازي خواهد شد .

براساس اين گزارش راه اندازي اين پروژه دردو فاز طراحي شده كه درحال حاضر كار آماده سازي زمين و خدمات جانبي فاز نخست اين شهرك در زميني به وسعت 600 هكتارانجام شده و سال آينده به بهره برداري خواهد رسيد .

شيوه كشت مورد استفاده در اين شهرك بصورت كشت ريشه گياه در آب است كه اين روش يكي از مدرنترين كشت گلخانه اي در كشور به حساب مي آيد .

اين گزارش حاكي است تا كنون حدود 22 ميليارد ريال اعتبار براي زيرساختهاي اين شهرك از سوي دستگاههاي دولتي هزينه شده است .

راه اندازي بزرگترين دهكده گل وگياه كشور علاوه برافزايش صادرات غير نفتي مي تواند به دليل احداث اين شهرك در منطقه كويري مانع از پيشرفت كويرشود .

گفتني است تا كنون بسياري از كشورها ي متخصص در زمينه گل و گياه براي مشاركت و سرمايه گذاري درساخت اين پروژه اظهار تمايل كرده اند .

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