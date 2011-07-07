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۱۶ تیر ۱۳۹۰، ۱۳:۰۰

کاظم زاده مطرح کرد:

تاثیر هدفمندی یارانه ها بر هزینه پیوند کلیه/بیماران خاص را دریابید

تاثیر هدفمندی یارانه ها بر هزینه پیوند کلیه/بیماران خاص را دریابید

تبریز - خبرگزاری مهر: دبیر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشر اسلامی گفت: هزینه‌های پیوند و داروی بیماران کلیوی با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایش یافته و باید با اطلاع‌رسانی مناسب و آگاهی به جامعه از بروز این بیماری جلوگیری شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید کاظم زاده با بیان اینکه پیوند کلیه برای هر فرد با در نظر گرفتن عمل جراحی و مخارج بیمارستان 12 میلیون تومان است گفت: هزینه‌های مراقبت‌های پس از پیوند کلیه نیز برای هر بیمار خود هزینه مضاعفی دارد که این امر ضرورت اطلاع‌رسانی به مردم و فرهنگ سازی در این زمینه را بیش از پیش آشکار می‌کند.

وی با بیان اینکه همه ساله شاهد افزایش بیماران کلیوی هستیم، ادامه داد: این افزایش تنها مختص استان  نبوده و در همه کشور به وجود آمده است و موجب تحمیل هزینه‌های بسیار به دانشگاه علوم پزشکی، وزارت بهداشت و انجمن حمایت از بیماران کلیوی شده است.

کاظم زاده  با بیان اینکه رویکرد مطبوعات و رسانه ها بایستی اطلاع‌رسانی و ارائه آموزش‌های لازم به افراد جامعه باشد، بیان کرد: تنها راه در این زمینه پیشگیری است و برای پیشگیری از بروز چنین مشکلاتی در جامعه باید اطلاع‌رسانی مطلوب صورت گرفته و افراد را از عواقب بیماری کلیه مطلع کرد.

دبیر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشراسلامی با بیان اینکه دولت بایستی خود هزینه های پیوند کلیه را متقبل شود، ادامه داد: برای یک بیمار کلیوی تحمل درد و رنج ناشی از بیماری کفایت می کند و نبایدبه دلیل عدم ناتوانی در پرداخت هزینه خرید و پیوند کلیه مستاصل شود.

وی در ادامه ضمن تشکر از اهتمام مسعود محمدیان رئیس سازمان جهادکشاورزی استان، علی نواداد مدیرکل صداوسیما، رسول درسخوان عضو شورای شهر تبریز و سرهنگ فرامرزی معاونت اجتماعی ناجا در کمک و همدردی با یک بیمار کلیوی که چند سال قبل به دلیل عفونت، دو پایش از زانو قطع شده بود خواستار توجه ویژه به مشکلات بیماران کلیوی شد.

کد مطلب 1353565

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