دست اندر كاران ساخت فيلم " فرش باد " در جمع اهالي مطبوعات

به گزارش خبر نگار هنري" مهر " در اين جلسه كه صبح امروز برگزار شد كمال تبريزي كارگردان ، محمد سليماني نويسنده فيلمنامه شهره گلپريان فعال فرهنگي سينماي ايران در ژاپن، رضاكيانيان و فريبا كامران بازيگران فيلم به همراه حسن پويا مدير فيمبرداري ، بهروز معاونيان صدابردار و عليرضا شجاع نوري تهيه كننده ايراني فيلم" فرش باد" توضيحاتي را درباره شكل گيري اين فيلم ارائه كردند .

نحوه توليد اين محصول مشترك سينماي ايران و ژاپن ، نقش هريك از دست اندر كاران ، ارتباط فرهنگي ميان دوكشور ، حضور بازيگران ژاپني در جمع گروه توليد ايراني ، نواقص توليد و اكران ، ميزان استقبال مخاطب ايراني و ژاپني از جمله موضوعاتي بود كه در اين جلسه مورد بررسي قرار گرفت .



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