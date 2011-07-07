ارائه نقشه توسعه آبزی پروری به دولت/ وضعیت طرح جامع تهدیدات بیولوژیکی

عباسعلی مطلبی در گفتگو با خبرنگار مهر، سیاست توسعه ارتباط میان دانش و صنعت را یکی از برنامه های معاونت علمی ریاست جمهوری دانست و افزود: در این راستا تاکنون 40 کانون هماهنگی ارتباط دانش و صنعت در حوزه های مختلف راه اندازی شده که یکی از آنها ایجاد کانون آبزی پروری است و این کانون متشکل از 19 عضو حقیقی و موسسات تحقیقاتی نمایندگانی از تشکلهای تولیدی، انجمنهای علمی، قطبهای علمی، وزارت بازرگانی و موسسه استاندار است.

وی تدوین نقشه جامع توسعه آبزی پروری را از اولویت های این کانون نام برد و خاطر نشان کرد: به منظور تدوین نقشه جامع آبزی پروری اقدام به بازنگری مستندات و مدارک موجود در این حوزه شد که برای این منظور کارگروههای تخصصی در کانون ایجاد شد.

مطلبی به محتوای این نقشه جامع اشاره کرد و ادامه داد: نقشه جامع توسعه آبزی پروری برنامه هایی را در زمینه ماهیان سرد آبی، ماهیان گرم آبی، ماهیان خاویاری، ماهیان دریایی، تولید و غذای زنده مدنظر دارد که با جمع بندی مطالعات کارگروههای مرتبط نقشه تدوین می شود و تا سه ماه آینده ارائه خواهد شد.

رئیس کانون هماهنگی ارتباط دانش و صنعت آبزی پروری با تاکید بر اینکه در نقشه مواردی چون ژنتیک آبزیان، روشهای تغذیه، روشهای تکثیر و افزایش ذخایر آبزیان توجه شده است، اضافه کرد: علاوه بر این دستورالعملها و مقرراتی برای پرورش و تکثیر صدف، خیار دریایی و جلبکها ارائه خواهد شد.

رئیس موسسه تحقیقات شیلات همچنین به پیش بینی های این نقشه در زمینه تهدیدات بیولوژیکی اشاره و خاطر نشان کرد: یکی از موانع تکثیر آبزیان تهدیدات بیولوژیکی مانند ولوم جلبکی کشند قرمز و شانه دارها است که می توانند اکوسیستم منطقه ای را تهدید کنند از این رو در نقشه جامع به آن توجه خواهد شد.

مطلبی همچنین از نهایی شدن طرح جامع مبارزه با تهدیدات بیولوژیکی خبر داد و گفت: این طرح به هیئت دولت ارائه و به تصویب رسید و در حال حاضر برای تامین بودجه و اعتبارات به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ارسال شده است.