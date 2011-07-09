دل مردم از این اتفاقات خون است/ کانون پیشکسوتان پرسپولیس سمبلیک است

محمد پنجعلی در گفتگو با مهر، در مورد تشکیل کانون پیشکسوتان پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: اینکه پیشکسوتان دور هم جمع شوند خیلی خوب است اما انشاءالله هدفشان واقعاً ارتقا سطح فنی و معنوی تیم و باشگاه پرسپولیس باشد. پیشکسوتان یک وقتهایی میآیند و میروند و دوباره یک دفعه از آنها صحبت میشود. البته از این موضوع خوشحالم اما آیا تا الان پیشکسوتی وجود نداشته است؟
وی با بیان اینکه این حرکت امروز به سود پرسپولیس نیست، افزود: خودم اعتقاد دارم فوتبال باید خصوصی شود اما این حرکتها و تصمیماتی که اینگونه اتخاذ میشود نه تنها کمکی نمیکند بلکه به نفع فوتبال هم نیست. فوتبال ما مشکلات ریشهای دارد و ابتدا آنها باید حل شود و سپس به فکر حل مشکل تیمی مثل پرسپولیس بود.
عضو کمیته فنی باشگاه پرسپولیس با بیان اینکه ساختار فوتبال برای خصوصی شدن باید دگرگون شود، ادامه داد: برای خصوصی شدن راهکارهای زیادی لازم است و یک شبه تیمها از دولتی به خصوصی تبدیل نمیشوند. باید باشگاه و تیم درآمدزایی داشته باشد تا بتواند برای موفقیت به خوبی آنها را خرج کند.
وی در این خصوص افزود: داشتن تلویزیون خصوصی، ورزشگاه اختصاصی و حق کپی رایت لازمه اصلی خصوصی شدن یک باشگاه است زیرا باید با هزینههایی که از پخش مسابقات، برگزاری با تیمهای معتبر بینالمللی و بلیت فروشی، اسپانسر، تبلیغات و فروش پیراهن و لباس تیم به دست میآید برای باشگاه هزینه کرد. همچنین دولت باید در ابتدای کار با دادن وامهای بلندمدت و یا بلاعوض به سرمایه گذار این اطمینان را بدهد که هزینههایی که میکند برایش سود در پی دارد.
پنجعلی خاطرنشان کرد: در این سالها شاهدیم افرادی پولدار برای مدتی کوتاه در فوتبال سرمایه گذاری میکنند و پس از یکی دو سال خسته شده و میروند. من هم موافقم که فوتبال را به دست فوتبالیها بسپارم اما باید این مسئله براساس طبق برنامهریزی مناسب باشد.
وی با بیان اینکه در دراز مدت مشخص میشود که تشکیل کمیته پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس به نفع پیشکسوتان این باشگاه هست یا نه، اضافه کرد: الان زمانی است که نمیتوان این مسایل را به خوبی تشخیص داد که این تشکیلات به سود هواداران باشگاه هستند یا نه. در این بین تنها مردم سرشان بیکلاه میماند.
کاپیتان پیشین تیم فوتبال پرسپولیس افزود: دل مردم و طرفداران از این اتفاقات خون است زیرا آنها به فکر تیم هستند نه اشخاص، امثال ما در این سالها زیاد به باشگاه پرسپولیس آمده و رفتهاند ولی آنچه باقی مانده "پرسپولیس" است. ضمن اینکه سرمایه واقعی این تیم هواداران هستند و باید به نظرات آنها احترام گذاشت.
وی با تاکید مجدد بر این که نفس عمل تشکیل کمیته پیشکسوتان پرسپولیس خوب است اما اجرای آن با این شکل مناسب نیست، تصریح کرد: من هم اعتقاد دارم اگر روزی بخواهند برای حرفهای و خصوصی شدن سهام باشگاه پرسپولیس را بفروشند باید این سهام به پیشکسوتان و هواداران فروخته شود. اما این درست نیست که فکر کنیم اگر یک فرد یک تیم را خرید آن تیم حرفهای شده است زیرا از گذشته به ما ثابت شده است این اتفاقات زودگذرند.
پنجعلی ادامه داد: ما که سالها خاک پرسپولیس را خوردهایم و بارها و بارها در مورد تشکیل محیطی برای حضور پیشکسوتان پرسپولیس حرف زدیم اما کسی بها نداد ولی یک دفعه با سرعتی اینچنینی کانونی تشکیل شد. بار دیگر تاکید میکنم نفس عمل عالی است اما معتقدم کار باید ریشهای باشد نه مقطعی و سمبلیک. اگر چنین کانونهایی با کار ریشهای به فعالیت شان ادامه دهند به نفع فوتبال است اما به شما قول میدهم این کانون هم بعد از یکی دو سال تعطیل میشود و میرود.
وی در این خصوص افزود: باید بستری فراهم شود پیشکسوتانی که با مشکلات و مسایل باشگاه آشنا هستند و خاک فوتبال را خوردهاند با برنامهای استراتژیک در این خصوص اقدام کنند، در غیر این صورت چنین برخوردهایی به هیچ جایی نرسیده و فایدهای ندارد زیرا در فوتبال ما این اتفاقت اگر احساسی باشد زود فروکش میکند ولی اگر منطقی باشد به نفع فوتبال است.
عضو کمیته فنی باشگاه پرسپولیس با بیان اینکه خصوصی شدن و حرفهای شدن باید از خود فدراسیون شروع شود تاکید کرد: شما ببینید در کمیته فنی فدراسیون فوتبال که یکی از مراجع تاثیرگذار و تصمیم گیرنده است باید حضور پیشکسوتان فوتبال در آن مشهود باشد ولی اینگونه نیست. در همه جای دنیا پیشکسوتان بدنه اصلی فدراسیون یا باشگاهها فوتبالی هستند اما در ایران بر خلاف همه جای دنیا پیشکسوتان خانه نشین هستند و کسی پیگیر حال و احوالشان نیست.
وی ناصر حجازی را کیمیای معرفت و مردانگی دانست و تاکید کرد: آن موقع که ناصرخان سرپا بود و میتوانست به فوتبال کمک کند هیچکس سراغش نرفت اما وقتی مریض شد همه بالای تختش رفتند و قولها و عکسهای رنگارنگ دادند و گرفتند.
پنجعلی در پایان با بیان اینکه اگر بدون برنامهریزی و حرکت ریشهای پیش برویم حتی در آینده مقابل مالدیو هم به مشکل بر خواهیم خورد، گفت: خصوصی شدن باشگاهی مانند پرسپولیس بسیار خوب است اما سالهاست چنین بحثی مطرح است که امیدوارم این اتفاق در شرایطی رخ دهد که همه چیز به سود پرسپولیس، پیشکسوتان و هوادارانش باشد.
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