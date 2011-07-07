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۱۶ تیر ۱۳۹۰، ۱۳:۰۸

سرهنگ مهری:

ساخت کمربندیهای 5 شهر گلستان تکمیل شود

ساخت کمربندیهای 5 شهر گلستان تکمیل شود

گرگان - خبرگزاری مهر: فرمانده قرارگاه پلیس راه گلستان به انتقال حجم سنگین ترافیک به خارج از مرکز شهرها و کاهش حوادث رانندگی خواستار تسریع در ساخت کمربندی شهرهای گرگان، "علی آباد" ، "آزادشهر" ، "مینودشت" و "گالیکش" شد.

سرهنگ علی اصغر مهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی یک سال گذشته 95 عابر پیاده براثر حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که این تعداد 22 درصد کشته شدگان حوادث رانندگی را تشکیل داده است.

وی عابران پیاده را آسیب پذیرترین قشر در حوادث رانندگی عنوان کرد و افزود: متأسفانه این قشر از افراد جامعه به دلیل عدم محافظت فیزیکی مناسب بیشترین تلفات و جراحات را به هنگام وقوع حوادث رانندگی به خود اختصاص داده اند.

وی با اشاره به میزان مرگ و میر عابران پیاده طی یکسال گذشته در گلستان تصریح کرد: طی این مدت 95 عابر پیاده براثر وقوع تصادفات جان خود را از دست دادند که این تعداد 22 درصد کشته شدگان حوادث رانندگی را شامل می شود.

سرهنگ مهری در ادامه، فقدان زیرگذر عابر پیاده، وجود مدارس در حاشیه راهها و عدم استفاده از پل مخصوص عابر پیاده را از عمده ترین دلایل تصادفات عابران پیاده دانست.

وی گفت: با وجود 60 پل عابر پیاده در سطح راههای استان اکثر اوقات افرادی پیدا می شوند که از سطح جاده عبور می کنند که در این رابطه آموزش و فرهنگ سازی عابران پیاده نقش بسزایی در کاهش آمار تلفات آنها خواهد داشت.

کد مطلب 1353633

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