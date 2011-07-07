تولید سالانه 4500 فیلم در کشور/تاثیرگذاری فیلم های تولید شده کم است

به گزارش خبرگزاری مهر ، سهیل جهان بیگلری در جریان نشست با هنرمندان و فیلم سازان استان کردستان در سنندج اظهار داشت: سالیانه نزدیک به 4500 فیلم در کشور تولید می شود که در هیچ جای دنیا نمی توان مثل ایران فیلم ساخت و راحت ترین شکل فیلمسازی در جهان در ایران صورت می گیرد .

وی در ادامه سخنان خود ضمن اظهار خرسندی از فرصت پیش آمده و آشنایی با هنرمندان استان کردستان و تمجید از فعالیت ها و موفقیت های به دست آمده، گفت: با رجوع به تاریخ کشورمان و این خطه دلاور خیز می بینیم که استان کردستان همواره دارای انسان هایی مقاوم، مظلوم، دلیر و باهوش بوده و همیشه ایرانیان از این خطه به عنوان نگهبانان همیشه بیدار فکری، فرهنگی و فیزیکی کشورشان یاد کرده و به آن افتخار کرده اند.

مدیر عامل سازمان توسعه سینمایی سوره گفت: آنچه در تولیدات سینمایی باید بیش از همه مورد توجه قرار گیرد تغییر اندیشه و جهان بینی و و رجوع به هویت واقعی مردمان ایران زمین است که این مهم برگرفته از ایمان و باور عمیق دینی و اسلامی و مملو از رشادتها و دلاوری در همه ابعاد است.

وی با یاد آوری این نکته که راز ماندگاری و مانایی هویت یک ملت مرور نقشها و هویت ها و تکرار آنها و بازگویی آن برای انتقال به نسل های جدید است، افزود: زمانی که توانستیم بر اساس این معیارها عمل کنیم خواهیم توانست نسبت به خلق آثار ارزشمند و تأثیر گزار اقدام کنیم.

جهان بیگلری با اشاره به سیاست های جدید حوزه هنری بیان کرد: امکان بهره مندی از امکانات و حمایت های حوزه هنری در جهت ساخت فیلم کوتاه امروز از گذشته بیشتر است و حوزه هنری به دنبال کسانی است که با ارائه آثار ارزشمند و تأثیر گزار بتوانند به هویت و عمق ارزش ها نزدیک شوند چون این آثار هستند که ماندگاری خود را خواهند داشت.

وی مهمترین ضرورت فیلمسازی را در کشور بالا بردن آگاهی و توجه بیشتر به مطالعه و تحقیق عنوان کرد و گفت: متأسفانه امروز علیرغم تمام این توانایی ها و تولیدات صورت گرفته به دلیل فراموش کردن خود و عدم مطالعه و آگاهی در محتوای تولیدات دچار مشکل هستیم و هم اکنون تعداد فیلم هایی که بتوانند تأثیر گزاری لازم را داشته باشند در تمامی مراکز متولی حمایت از فرهنگ و هنر بسیار ناچیز است.

مدیر عامل سازمان توسعه سینمایی سوره حوزه هنری کشور افزود: امروز فیلمسازی تنها کارگردانی و فیلم نامه نویسی نیست بلکه یک مجموعه زبده و آشنا به مسائل سینما با نگاه تخصصی و در کنار هم می بایست به اعتلای سینما همت بگمارند.

وی با انتقاد شدید از نبود متخصص در اداره سینماها گفت: به دلیل نبود متخصص در اداره سینماها هم اکنون سینمایی که شش سال پیش بازسازی کلی شده مجددا نیاز به بازسازی دارد و این ضمن حیف و میل بیت المال ضربه به پیکره سینمای کشور نیز هست.

جهان بیگلری افزود: هم اکنون در کشور به دنبال افرادی هستیم که با داشتن تخصص بتوانند ما را در اداره سینما ها یاری برسانند.

مدیر عامل سازمان توسعه سینمایی سوره حوزه هنری کشور با اشاره به بررسی های صورت گرفته اولویت کاری خود را در سازمان توسعه سینمایی سوره توجه جدی به زیر ساخت ها، تشکیل واحد بین الملل جهت معرفی آثار فیلمسازان کشور، تشکیل تیم ارزشیابی آثار و تولید آثار سینمایی برگرفته از تولیدات مکتوب حوزه هنری، برگزاری کارگاه های آموزشی و اکران استانی فیلم های مطرح کشور عنوان کرد و گفت: در این راستا از تمامی هنرمندان کشور و استان کردستان درخواست می کنیم که ما را در این زمینه ها یاری کنند.

