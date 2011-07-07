تبریز پایگاه تولید انیمیشن کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی نواداد صبح پنج شنبه در مشترک با انیمیشن سازان آذربایجان شرقی استفاده از توان هنرمندان خارج از صدا و سیما را در افزایش کمی و کیفی تولیدات انیمیشن مرکز مهم و تعیین کننده خواند.

وی ادامه داد: مرکز آذربایجان شرقی در سال 86 تنها 20 دقیقه انیمیشن تولید کرده بود در حالی که امسال تولید 36 ساعت انیمیشن را متعهد شده است.

نواداد تاکید کرد: 25 ساعت از این برنامه ها اکنون در حال تولید و ارزیابی است و تولید 11 ساعت دیگر به زودی آغاز می شود.

همچنین صدیق، ناظر کیفی تولیدات انیمیشن معاونت امور استانهای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در جمع انیمیشن سازان استان، گفت: تولیدات انیمیشن در صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی هم اکنون از نظر کمی وکیفی در حال پیشی گرفتن از مراکز همدان و فارس است، مراکزی که سالها از پایگاههای مهم ساخت انیمیشن هستند.