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۱۶ تیر ۱۳۹۰، ۱۳:۱۱

نواداد عنوان کرد:

تبریز پایگاه تولید انیمیشن کشور می شود

تبریز پایگاه تولید انیمیشن کشور می شود

تبریز – خبرگزاری مهر: مدیر کل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی گفت: تبریز در حال تبدیل شدن به یکی از مهمترین و بزرگترین پایگاه تولید انیمیشن در کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نواداد صبح پنج شنبه در مشترک با انیمیشن سازان آذربایجان شرقی استفاده از توان هنرمندان خارج از صدا و سیما را در افزایش کمی و کیفی تولیدات انیمیشن مرکز مهم و تعیین کننده خواند.

وی ادامه داد: مرکز آذربایجان شرقی در سال 86 تنها 20 دقیقه انیمیشن تولید کرده بود در حالی که امسال تولید 36 ساعت انیمیشن را متعهد شده است.

نواداد تاکید کرد: 25 ساعت از این برنامه ها اکنون در حال تولید و ارزیابی است و تولید 11 ساعت دیگر به زودی آغاز می شود.

همچنین صدیق، ناظر کیفی تولیدات انیمیشن معاونت امور استانهای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در جمع انیمیشن سازان استان، گفت: تولیدات انیمیشن در صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی هم اکنون از نظر کمی وکیفی در حال پیشی گرفتن از مراکز همدان و فارس است، مراکزی که سالها از پایگاههای مهم ساخت انیمیشن هستند.

کد مطلب 1353642

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