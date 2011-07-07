84 درصد سارقان گنبد معتاد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی یزدانی پیش از ظهر پنجشنبه درر جلسه شورای تأمین فرماندهی انتظامی این شهر با اشاره به برخی از معضلات و آسیب های اجتماعی در جامعه، اعتیاد را منشاء اغلب آسیب های اجتماعی عنوان کرد.

وی گفت: بیشتر مجرمان دستگیر شده به جرم سرقت، کسانی هستند که در اظهاراتشان، انگیزه خود را از سرقت تهیه هزینه برای خرید مواد مخدر عنوان کرده اند.

دادستان عمومی و انقلاب گنبد کاووس با اشاره به بررسی ریشه های وقوع جرائم در این شهر گفت: با بررسی های بعمل آمده 84 درصد سارقان دستگیر شده به مواد مخدر اعتیاد داشته اند.

سرهنگ علی اکبر مقصودلو فرمانده انتظامی گنبد کاووس نیز در این جلسه ضمن اشاره به اهمیت و تعامل مشارکت سازمان ها و نهادها در برقراری امنیت پایدار گفت: بدون مشارکت مردمی و استفاده از ظرفیت سایر دستگاهها و اقشار مختلف جامعه، پلیس در اجرای مأموریت های گسترده خود موفق نخواهد بود.

وی اعتماد مردم را زمینه ساز توسعه پایدار جامعه دانست و تصریح کرد: برقراری امنیت با استفاده از توان مشارکتی تمام سازمان ها و مردم و اقشار مختلف تأثیرگذار تر خواهد بود تا اینکه تنها یک یا چند سازمان متولی آن باشد.

حیدرعلی احمدی فرماندار گنبد کاووس در این جلسه نیز خواستار ایجاد یک اردوگاه جهت نگهداری معتادان شد.