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۱۶ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۱

در چهارمحال و بختیاری/

300 عنوان برنامه فرهنگی در هفته جوان برگزار می شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان ملی جوانان استان چهارمحال و بختیاری از اجرای 300 عنوان برنامه فرهنگی طی هفته جوان در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی بیاتی  ظهر پنجشنبه در نشست مطبوعاتی اظهار داشت: 300 عنوان برنامه فرهنگی در هفته جوان در استان چهارمحال و بختیاری در 37 ستاد ساماندهی اجرا می شود.

وی هدف از برگزاری این برنامه ها را هویت آفرینی، تقویت روحیه جوانان، نشاط افزایی، ایجاد شور و نشاط در بین جوانان و ... عنوان کرد.

سرپرست سازمان ملی جوانان استان چهارمحال و بختیاری بیان داشت: برنامه هایی ازقبیل برگزاری جشن میلاد حضرت علی اکبر(ع)، مدیریت جوانان به عنوان مدیر جوان در ادارات به مدت یک روز، تقدیر از کارمندان، کارگران و کارآفرینان جوان، دیدار با مدیران با خانواده شهدا، ایجاد ایستگاه های جوانی، برپایی نشست علمی و جوانان با جهاد اقتصادی، برپایی نمایشگاه کتاب با موضوع جوان، بازدید از اماکن تاریخی به صورت رایگان  و ... عنوان کرد.

بیاتی یادآور شد: اصحاب رسانه می توانند به عنوان ناظر و پیگر برنامه های هفته جوان در استان از سوی ارگانها و ادارات و سازمان ملی جوانان باشند.

هفته جوان از 17 تیرماه آغاز می شود و به مدت یک هفته ادامه پیدا می کند.

کد مطلب 1353698

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