سطح کشت پنبه در گنبد 3 برابر شد

احمد قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون با 549 پیمانکار در سطح چهار هزار و 450 هکتار از مزارع شهرستان قرارداد کشت پنبه منعقد شده است.

وی گفت: افزایش قیمت جهانی پنبه و رعایت تناوب زارعی از جمله دلایل افزایش سطح کشت پنبه نسبت به سال گذشته است.

قاضی اظهار داشت: در راستای اجرای طرح پنبه 130 تن بذر ارقام ساحل، گلستان، ارمغان طبقات سوپر الیت و الیت گواهی شده بین پنبه کاران توزیع شده است.



وی عنوان کرد: همچنین حدود 232 تن انواع کود شیمیایی نیز بین کشاورزان منطقه توزیع شده است.



قاضی بیان کرد: کشت بهاره از نیمه دوم فروردین آغاز می شود و تا پایان اردیبهشت ماه ادامه دارد و کشت تابستانه نیز اکنون در حال انجام است.



مدیر جهادکشاورزی گنبد کاووس گفت: مزارعی که در کشت بهاره کشت شده اند در مرحله غنچه دهی تا گل دهی هستند و توصیه های فنی کارشناسان به پنبه کاران، مبارزه با آفات و ابیاری است.



وی افزود: سال گذشته دو میلیون و 673 هزار و 22 کیلوگرم وش پنبه در منطقه تولید که از این میزان 815 هزار و 620 کیلوگرم پنبه محلوج و یک میلیون و 341 هزار و 460 کیلوگرم تخم پنبه استحصال شد.



قاضی میزان سطح زیر کشت پنبه در سال گذشته در شهرستان را هزار و 489 هکتار اعلام کرد.