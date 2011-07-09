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۱۸ تیر ۱۳۹۰، ۹:۴۷

شجونی در گفتگو با مهر:

جامعتین زیر بار سهم‌خواهی نمی‌رود/ ملت ایران اصولگرا است

جامعتین زیر بار سهم‌خواهی نمی‌رود/ ملت ایران اصولگرا است

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز سهم خواهی در انتخابات را زیبنده احزاب و تشکل های سیاسی ندانست و تاکید کرد: جامعتین هیچگاه زیر بار سهم خواهی نخواهد رفت.

حجت الاسلام جعفر شجونی در گفتگو با خبرنگار مهر، فعالیت کمیته 8+7 را برای حضور اصولگرایان در انتخابات آتی مجلس مثبت ارزیابی کرد و با اشاره به حضور نیروهای با سابقه در این کمیته گفت: خوشبختانه نیروهای ارزشی و باسابقه ای در کمیته واحد اصولگرایان قرار گرفته اند تا برای وحدت اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم تصمیم گیری کنند.

وی همچنین سهم خواهی در انتخابات را زیبنده احزاب و تشکل های سیاسی ندانست و تاکید کرد: جامعتین هیچگاه زیر بار سهم خواهی نخواهد رفت .

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تاکید کرد: نباید اصولگرایان را به سهم خواهی در انتخابات متهم کرد.

شجونی با اشاره به حضور سلایق مختلف در اردوگاه اصولگرایان اذعان داشت: هرکس به نظام اسلامی، قانون اساسی، ولایت فقیه و آرمانهای امام خمینی(ره)اعتقاد داشته باشد اصولگرا است، اما  اگرافراد و گروه هایی به این اصول اعتقاد نداشته باشند هیچ سنخیتی با اصولگرایان ندارند.

این فعال سیاسی با اشاره به اینکه همه مردم ایران به این اصول اعتقاد دارند، تصریح کرد: ملت ایران اصولگرا است ضمن آنکه نهاد های فرهنگی و حوزی نیز با آهنگ اصولگرایی حرکت می کنند.

وی در ادامه به حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم اشاره کرد و افزود: اصلاح طلبان تندرو دیگر جایگاهی در نظام اسلامی ندارند به طوری که حتی  خانواده هایشان نیز دیگر به آنها رای نمی دهند. اما بهائیان و سلطنت طلبان به خوبی از نیروهای تندرو دوم خردادی حمایت می کنند.

شجونی در عین حال افزود: فقط اصلاح طبان خوش نام می توانند در انتخابات شرکت کنند چرا که هدف آنها خدمت به مردم است.

کد مطلب 1353717

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