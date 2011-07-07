تملک و آزادسازی 60 درصد مسیر مترو کرج - هشتگرد

به گزارش خبرنگار مهر،‌عیسی فرهادی ظهر پنجشنبه در بازدید از روند اجرای این طرح حمل و نقل در ساوجبلاغ افزود: مترو تا پایان امسال به ساوجبلاغ می آید و دستگاه ها در این زمینه همکاری می کنند.

وی ادامه داد: تملک و آزادسازی مسیرهای باقیمانده همچون بخشی از محدوده دانشگاه تربیت معلم حصارک و شماری از کارخانجات واقع در مسیر، به زودی انجام می شود.

این مسئول اظهار داشت: سه پیمانکار به صورت بی وقفه ابنیه سازی و ریل گذاری این طرح را انجام می دهند ونظارتهای لازم انجام می شود.

وی افزود: برای تکمیل و بهره برداری از این طرح بزرگ، دستگاههای مسئول و پیمانکاران طرح باید همه توان و ظرفیتهای خود را به کار گیرند.

استاندار البرز یادآور شد: بهره برداری از این طرح، بسیاری از مشکلات حمل و نقل عمومی در منطقه را حل خواهد کرد.



