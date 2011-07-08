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۱۷ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۴۶

نسل سراجی به مهر خبر داد:

آخرین مهلت ویرایش انتخاب رشته کنکور ارشد پزشکی تا یکشنبه

آخرین مهلت ویرایش انتخاب رشته کنکور ارشد پزشکی تا یکشنبه

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت با اشاره به مهلت ویرایش انتخاب رشته برای داوطلبان کنکور ارشد پزشکی گفت: داوطلبان تا ساعت 24 روز یکشنبه 19 تیرماه فرصت دارند اولویت های انتخاب رشته محل خود را ویرایش کنند.

دکتر جبرائیل نسل سراجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کلیه داوطلبان می توانند تا روز 19 تیرماه با ورود به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی، اولویت های رشته - محل انتخابی را تغییر دهند و آن را ویرایش کنند.

وی تاکید کرد: داوطلبان می توانند با درج کد رهگیری نسبت به ویرایش ثبت نام و انتخاب محل تحصیل اقدام کنند. داوطلبان توجه داشته باشند که تنها یکبار مجاز به انتخاب محل هستند و انتخاب ها پس از ثبت نهایی قابل ویرایش نخواهد بود.

به گزارش مهر، آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی در 54 رشته و با رقابت 53 هزار و 229 نفر در روزهای 2 و 3 تیرماه برگزار شد. از این تعداد 72.67 درصد داوطلب زن و 27.33 درصد داوطلب مرد هستند.

کد مطلب 1353731

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