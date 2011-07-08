آخرین مهلت ویرایش انتخاب رشته کنکور ارشد پزشکی تا یکشنبه

دکتر جبرائیل نسل سراجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کلیه داوطلبان می توانند تا روز 19 تیرماه با ورود به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی، اولویت های رشته - محل انتخابی را تغییر دهند و آن را ویرایش کنند.

وی تاکید کرد: داوطلبان می توانند با درج کد رهگیری نسبت به ویرایش ثبت نام و انتخاب محل تحصیل اقدام کنند. داوطلبان توجه داشته باشند که تنها یکبار مجاز به انتخاب محل هستند و انتخاب ها پس از ثبت نهایی قابل ویرایش نخواهد بود.

به گزارش مهر، آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی در 54 رشته و با رقابت 53 هزار و 229 نفر در روزهای 2 و 3 تیرماه برگزار شد. از این تعداد 72.67 درصد داوطلب زن و 27.33 درصد داوطلب مرد هستند.