بازارچه مرزی اینچه برون راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت بعد از ظهر پنجشنبه در گفتگویی خبری افزود: در این سفر با مقامات و مسئولان کشور ترکمنستان و به ویژه استاندار استان آخان دیدار و جلسات متعددی برگزار گردید و بر تقویت ارتباطات دو استان تأکید شد.

وی عنوان کرد: در جلسه ای که با حضور وزرای دو کشور برگزار شد، بر تسهیل برای تردد مسافر و گرفتن ویزا تاکید شد.

قناعت افزود: همچنین دادن اختیارات ویژه به استانداران آخان و بالکان جهت مراودات و سفر به استانهای گلستان و خراسان شمالی به منظور امضای تفاهم نامه ها و افزایش سطح همکاری تأکید کردیم.

یادآور می شود استاندار گلستان به همراه وزیر کشور روز دوشنبه به منظور توسعه و تعمیق همکاریهای دو جانبه به ترکمنستان سفر کرده بود.