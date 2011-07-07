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۱۶ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۹

قناعت خبر داد:

بازارچه مرزی اینچه برون راه اندازی می شود

بازارچه مرزی اینچه برون راه اندازی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان گفت: پس از رفع موانع و مشکلات موجود، در آینده ای نزدیک بازارچه مرزی اینچه برون به شکل سابق راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت بعد از ظهر پنجشنبه در گفتگویی خبری افزود: در این سفر با مقامات و مسئولان کشور ترکمنستان و به ویژه استاندار استان آخان دیدار و جلسات متعددی برگزار گردید و بر تقویت ارتباطات دو استان تأکید شد.

وی عنوان کرد: در جلسه ای که با حضور وزرای دو کشور برگزار شد، بر تسهیل برای تردد مسافر و گرفتن ویزا تاکید شد.
 
قناعت افزود: همچنین دادن اختیارات ویژه به استانداران آخان و بالکان جهت مراودات و سفر به استانهای گلستان و خراسان شمالی به منظور امضای تفاهم نامه ها و افزایش سطح همکاری تأکید کردیم.
 
یادآور می شود استاندار گلستان به همراه وزیر کشور روز دوشنبه به منظور توسعه و تعمیق همکاریهای دو جانبه به ترکمنستان سفر کرده بود.
کد مطلب 1353743

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