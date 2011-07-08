گسترش امکانات ورزش اسکواش در سطح استان البرز

بهارک شینا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اولین دیواره اسکواش در سطح مهد کودکهای استان افتتاح شده که این امر در راستای گسترش این ورزش صورت گرفته است.

وی بیان کرد: با حضور جمعی از اعضای هیئت رئیسه و مسئول کمیته کودکان فدراسیون اسکواش اولین دیواره اسکواش استان در مهد کودک مهر ایران کرج افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

سرپرست هیئت اسکواش استان البرز ادامه داد: طی توافق صورت گرفته فدراسیون متعهد به اعزام مربی جهت آموزش کودکان به این مهد است و اقدامات در این زمینه ادامه داد.

آموزش پایه ای این رشته از اولویتهای کاری هیئت مربوطه است

وی عنوان کرد: آموزش پایه ای این رشته انرژیک و مفرح از اولویتهای کاری هیئت اسکواش استان البرز خواهد بود ضمن اینکه توافق با مدیریت مهد کودک مهر ایران اولین تجربه ای موفق در این زمینه به شمار می رود.

شینا یادآور شد: مذاکره با سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج در خصوص طراحی، ساخت و استقرار دیواره اسکواش در پارکهای سطح شهر کرج با استقبال زارع مدیر عامل این سازمان روبرو شد.

وی افزود: این امر گام بلند دیگری در جهت همگانی کردن این رشته در شهر کرج است.

انتقال امتیاز زمینی از طرف تربیت‌بدنی هشتگرد به هیئت اسکواش

سرپرست هیئت اسکواش استان البرزهمچنین از انتقال امتیاز زمینی به مساحت دو هزار 600 مترمربع از طرف تربیت‌بدنی هشتگرد به هیئت اسکواش خبر داد.

وی ادامه داد: انتقال این زمین در پایان مراحل اداری خود قرار دارد و پس از قطعی شدن این انتقال، عظیم‌زاده شهردار شهر جدید هشتگرد جهت ساخت اولین مجموعه اختصاصی اسکواش کشور در این زمین قول مساعد داده است.

شینا بیان کرد: وی ریاست هیئت اسکواش این شهرستان را نیز عهده‌دار است.

همکاری تربیت بدنی طالقان در خصوص اسکواش

وی اضافه کرد: در سفری که به شهرستان طالقان داشتیم رئیس تربیت‌بدنی این شهرستان قول همکاری همه‌ جانبه‌ای را در جهت آغاز به کار رشته اسکواش در این شهرستان داده است.

این مسئول یادآور شد: جهت عملیاتی شدن این وعده نیز اقدامات اولیه جهت انجام خط‌کشی کورت باز در یکی از سالن‌های این شهرستان صورت گرفته است.

شینا در پایان از حمایتهای کلیه مسئولان ورزشی استان و کشوری در پیشبرد برنامه‌های این هیئت تقدیر و تشکر کرد.