گسترش امکانات ورزش اسکواش در سطح استان البرز

بهارک شینا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اولین دیواره اسکواش در سطح مهد کودکهای استان افتتاح شده که این امر در راستای گسترش این ورزش صورت گرفته است.
وی بیان کرد: با حضور جمعی از اعضای هیئت رئیسه و مسئول کمیته کودکان فدراسیون اسکواش اولین دیواره اسکواش استان در مهد کودک مهر ایران کرج افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
سرپرست هیئت اسکواش استان البرز ادامه داد: طی توافق صورت گرفته فدراسیون متعهد به اعزام مربی جهت آموزش کودکان به این مهد است و اقدامات در این زمینه ادامه داد.
آموزش پایه ای این رشته از اولویتهای کاری هیئت مربوطه است
وی عنوان کرد: آموزش پایه ای این رشته انرژیک و مفرح از اولویتهای کاری هیئت اسکواش استان البرز خواهد بود ضمن اینکه توافق با مدیریت مهد کودک مهر ایران اولین تجربه ای موفق در این زمینه به شمار می رود.
شینا یادآور شد: مذاکره با سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج در خصوص طراحی، ساخت و استقرار دیواره اسکواش در پارکهای سطح شهر کرج با استقبال زارع مدیر عامل این سازمان روبرو شد.
وی افزود: این امر گام بلند دیگری در جهت همگانی کردن این رشته در شهر کرج است.
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