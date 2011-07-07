۲۰ تن پودر شربت غیربهداشتی در قم توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی و آرایشی بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه بازرسان این اداره در بازرسی از یکی از شرکت‌های تولید کننده مواد غذایی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان متوجه تخلیه و جابه جایی دستگاه‌های تولیدکننده این شرکت شدند افزود: مسئولان این شرکت با سوء استفاده از مجوزهای بهداشتی اقدام به واردات محموله قابل توجهی محصول از خارج کشور و انبار آن در محل سابق تولید این شرکت شدند.



مهندس اسدزاده با اشاره به اینکه محصول پودر شربت از سوی این شرکت با عنوان مواد اولیه وارد کشور شده است گفت: قرار بود این محصول که فاقد مجوزهای لازم بهداشت است در داخل کشور عرضه شود.



وی با بیان اینکه این محصولات به دلیل استفاده از رنگ مصنوعی غیرمجاز و غیرقابل مصرف است تصریح کرد: با دستور قاضی تعزیرات محصولات وارداتی این شرکت توقیف و پرونده نیز جهت رسیدگی بیشتر به مراجع قضایی ارسال شد.



رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی و آرایشی بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به فصل گرما و افزایش استفاده از انواع نوشیدنی‌ها و پودرهای شربت از شهروندان خواست به هنگام تهیه انواع مواد غذایی به پروانه ساخت، تاریخ تولید و انقضا، نام تجاری و کشور سازنده محصول دقت کنند.



دانشگاه علوم پزشکی قم در پایان اعلام کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف در زمینه تهیه و تولید مواد غذایی و آرایشی بهداشتی را به طور شبانه روزی با شماره رایگان ۰۹۶۴۶ معاونت غذا و داروی این دانشگاه در میان بگذارند.

