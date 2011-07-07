جاذبه های گردشگری گلستان ناشناخته مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت ظهر پنجشنبه در بازدید از آبشار کبودوال شهرستان علی آباد کتول اظهار داشت : در تابستان امسال توسط مسئولان ارشد استانی از جاذبه های گردشگری استان بازدید میدانی بعمل خواهد آمد و مشکلات و کمبودها از نزدیک بررسی خواهد شد.

وی تصریح کرد: از ابتدای تیرماه سال 90 تا کنون تعداد یک میلیون و پانصد و بیست و شش هزار مسافر وارد استان شده است.

قناعت ادامه داد: از این تعداد 71 هزار و 645 نفر در هتل ها ، مهمان پذیرها، کمپینگ ها، مدارس، منازل استیجاری و سوییت ها اقامت کردند.

وی با بیان اینکه این رقم خوبی است افزود : باید تلاش کنیم با سرمایه گذاری و معرفی هرچه بهتر جاذبه ها، تعداد مسافر بیشتری را در استان سرسبز و زیبای گلستان داشته باشیم.

استاندار گلستان عنوان کرد: در تابستان امسال جهت رفاه حال مسافرین 50 دستگاه اجرایی و بیش از 20هزار نیرو، آماده ارائه خدمات به گردشگران و مسافران استان هستند.

استاندار گلستان صبح امروز به صورت میدانی از چشمه گل رامیان، پروژه سد زرین گل و آبشار کبودوال علی آباد کتول بازدید کرد.

