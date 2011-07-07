به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عباسی در پیام خود ضمن تقدیر و تشکر از تلاش مسئولان در راه کسب این موفقیت ارزشمند، با تبریک کسب مقام قهرمانی وزنه‌برداران جوان در رقابت‌های جهانی 2011 مالزی، ابراز امیدواری کرد که در عرصه‌های بزرگ‌تر بین المللی ورزش شاهد تداوم پیروزی ورزشکاران ایران اسلامی باشیم.

متن پیام تبریک سرپرست وزارت ورزش و امور جوانان به این شرح است:

" بحول قوه الهی، رقابت قهرمانانه جوانان با ایمان، غیور و آینده ساز ورزش ایران اسلامی در رقابت‌های جهانی که منجر به کسب مقام قهرمانی مسابقات شد، بسیار شادی آور و مسرت بخش بود. اینکه می‌بینیم در سال1390؛ سالی که رهبر عزیزمان، توجه به امور جوانان به ویژه حوزه ورزش را از اهم اولویت‌ها برشمرده‌اند و همواره مورد تاکید رییس جمهور محترم بوده است، بر ارزشهای این موفقیت و افتخار می‌افزاید.

این پیروزی نشان داد که برنامه‌های زیربنایی و هدفمند در کشف و پرورش استعدادهای ناب ورزش این سرزمین ثمربخش بوده و به شکر خداوند متعال، آغازی شیرین و امیدآفرین در مسیر شکل گیری وزارت ورزش و جوانان است که نوید روزهایی درخشان را در عرصه های بین المللی ورزش می‌دهد.

اینجانب ضمن تبریک به ورزشکاران و مربیان تیم، همچنین مسئولان فدراسیون وزنه‌برداری، امیدوارم در آینده شاهد ادامه موفقیت‌های ورزشکاران کشور در سایر رشته‌ها به ویژه وزنه‌برداران در آوردگاه بزرگ المپیک 2012 باشیم. انشاءالله"

در پایان سی و هفتمین دوره مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان تیم ایران با 8 طلا، 6 نقره و یک برنز به عنوان قهرمانی دست یافت. چین با 7 طلا، یک نقره و یک برنز در رده دوم قرار گرفت و روسیه 3 طلا، 6 نقره و 7 برنز در رده سوم ایستاد.