بیشتر خانه های آسارا حمام ندارند/حمامهای عمومی مرمت می شود

حسین قربانی سیرایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بسیاری از خانه های آسارا به علت بافت قدیمی این شهر فاقد حمام است و اهالی برای استحمام از حمام های عمومی استفاده می کنند.

وی ادامه داد: فرسودگی این حمامها از مهمترین مشکلات مردم و منطقه است و باید بهترین راهکار برای حل این مشکلات اتخاذ شود.

این مسئول اضافه کرد:فرسوده بودن حمامهای عمومی آسارا، مردم بعضی محلات را برای چند روز از استحمام محروم کرد.

شهردار آسارا با اشاره به بافت سنتی و فقر شدید زیرساختهای شهری این منطقه گفت: شورای شهر و شهرداری آسارا اولویت برنامه هایشان را به مرمت و بازسازی حمام های عمومی فرسوده اختصاص داده اند.

نبود سیستم جامع و شبکه سراسری آب و فاضلاب

قربانی سیرایی، نبود سیستم جامع و شبکه سراسری آب و فاضلاب در کنار سنتی و قدیمی بودن این شهر را عامل ایجاد بسیاری از مشکلات برای شهروندان عنوان و بیان کرد: مردم آسارا از حداقل امکانات زندگی محروم اند.

وی اظهار داشت: همچنین بارندگی و سیلابهای شدید بهاری گاهی سبب شکستگی لوله و مخزنهای آب حمامها می شود و خسارت زیادی به بار می آورد.

این مسئول افزود: یکی از اصلی ترین برنامه های عمران شهرداری در سال90، اختصاص بیش از 20 میلیون تومان جهت مرمت و بازسازی این بافتها است.