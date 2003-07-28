نخستين تئاتر خصوصي توسط كانون كارگردانان شكل مي گيرد

به گزارش خبرنگار هنري " مهر" ، طي اين مذاكرات هيأت مديره با مسوولان اين سالنها به توافقاتي رسيده اند و اكنون اين طرح در دست اقدام است . همچنين در جلسه روز شنبه هيأت مديره انجمن كارگردانان خانه تئاتر راهكارها يي دراين باره ارائه شد و بزودي شاهد شكل گيري اولين تئاتر خصوصي در ايران توسط انجمن كارگردانان خانه تئاتر خواهيم بود.
لازم به ذكر است طرح خصوصي سازي تئاتر و اختصاص سالن به گروه هاي تثبيت شده تئاتري در ايران از سال پيش به طور جدي مطرح شده اما تاكنون به مرحله اجرا نرسيده است.
هيأت مديره كانون كارگردانان خانه تئاتر با چند سالن تئاتر خصوصي درباره اجراي تئاتر در اين سالنها وارد مذاكره شد.
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