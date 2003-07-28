نخستين تئاتر خصوصي توسط كانون كارگردانان شكل مي گيرد

به گزارش خبرنگار هنري " مهر" ، طي اين مذاكرات هيأت مديره با مسوولان اين سالنها به توافقاتي رسيده اند و اكنون اين طرح در دست اقدام است . همچنين در جلسه روز شنبه هيأت مديره انجمن كارگردانان خانه تئاتر راهكارها يي دراين باره ارائه شد و بزودي شاهد شكل گيري اولين تئاتر خصوصي در ايران توسط انجمن كارگردانان خانه تئاتر خواهيم بود.

لازم به ذكر است طرح خصوصي سازي تئاتر و اختصاص سالن به گروه هاي تثبيت شده تئاتري در ايران از سال پيش به طور جدي مطرح شده اما تاكنون به مرحله اجرا نرسيده است.

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