معماری تهران هویت مشخصی ندارد

ایرج داداشی به خبرنگار مهر گفت: در تهران ساختمانها به یکدیگر دهن کجی می کنند چرا که ساخت آنها براساس ضابطه نیست و قوانین شهری که در بعد از سال 45 مصوب شده بود نه تنها هیچ وقت بازنگری نشد بلکه اصول معماری اسلامی و ایرانی نیز در آن رعایت نشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر ادامه داد: اگر شخصی وارد شهر تهران شود متوجه نمی شود که این شهر چه فرهنگی را داراست در حالی که برخی از شهرهای ایران و خارج از کشور اینطور نیست. به عنوان مثال اگر وارد شهر یزد شوید از نوع معماری ساختمانهای آن خواهید فهمید که یک شهر سنتی است. معماری شهرهایی مانند شهر ممنوعه گویای فرهنگ آن است.