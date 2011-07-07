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۱۶ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۴۱

یعقوب پور:

عوارض جانبی زمین شناسی اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد

عوارض جانبی زمین شناسی اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران بر ضرورت توجه به عوارض جانبی فرآیندهای زمین‌شناسی اقتصادی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید یعقوب پور پیش از ظهر پنج شنبه در همایش زمین شناسی اقتصادی در سخنانی با بیان اینکه زمین شناسی اقتصادی یک زمینه پویایی دارد اظهار داشت: امروز متاسفانه بی توجهی به عوارض جانبی اکتشاف، استخراج و بهره برداری به دغدغه ای در جهان تبدیل شده است.

وی ادامه داد: پرداختن به زمین شناسی اقتصادی بدون توجه به عوارض جانبی آن خسارتهایی به دنبال دارد که می تواند در بلند مدت دامنگیر ما شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران با اشاره به روش های مختلف فرآوری مواد معدنی گفت: یکی از این روش ها استفاده از باکتری ها و جلبکها است غافل از اینکه محیط رشد این باکتری ها می تواند چه عوارض سویی در منطقه معدنی به دنبال داشته باشد.

یعقوب پور یادآور شد: فعالان خانواده زمین شناسی اقتصادی باید به عوارض جانبی در این زمینه توجه کنند چرا که گاهی ممکن است این عوارض آثاری را به وجود آورند که در دراز مدت موجب خسران شود.

کد مطلب 1353815

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