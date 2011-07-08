تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز جمعه هفدهم تیرماه سال 1390 هجری شمسی مصادف است با ششم شعبان سال 1432 هجری قمری و برابر است با هشتم ژوئیه سال 2011 میلادی.

- نوزدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا امروز با حضور نمایندگان کشورمان در شهر "کوبه" ژاپن پیگیری می‌شود.

- اردوی تیم ملی کشتی آزاد برای شرکت در رقابت‌های جهانی ترکیه و گزینشی المپیک لندن از امروز در خرم آباد پیگیری می‌شود.

- چهارمین روز از چهل و ششمین دوره رقابت‌های تیراندازی با کمان قهرمانی جهان امروز هم با حضور نمایندگان کشورمان در شهر "تورین" ایتالیا پیگیری می‌شود.