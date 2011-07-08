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۱۷ تیر ۱۳۹۰، ۹:۳۱

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری ‌مهر - گروه‌ ورزشی: پیگیری نوزدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا و برگزاری رقابت‌های تیراندازی با کمان قهرمانی جهان از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز جمعه هفدهم تیرماه سال 1390 هجری شمسی مصادف است با ششم شعبان سال 1432 هجری قمری و برابر است با هشتم ژوئیه سال 2011 میلادی.

- نوزدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا امروز با حضور نمایندگان کشورمان در شهر "کوبه" ژاپن پیگیری می‌شود.

- اردوی تیم ملی کشتی آزاد برای شرکت در رقابت‌های جهانی ترکیه و گزینشی المپیک لندن از امروز در خرم آباد پیگیری می‌شود.

- چهارمین روز از چهل و ششمین دوره رقابت‌های تیراندازی با کمان قهرمانی جهان امروز هم با حضور نمایندگان کشورمان در شهر "تورین" ایتالیا پیگیری می‌شود.

کد مطلب 1353846

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